Incidento metu trijose vietose – vienoje rytinėje Liublino vaivadijos dalyje ir dviejose pietrytinėje Pakarpatės vaivadijoje – nukrito trys objektai. Lenkijos prokurorai vėliau pranešė, kad tai buvo Rusijos sparnuotosios raketos „Ch-101“.
„Akivaizdu, kad tai pavojingas incidentas. Jis kilo iš Rusijos“, – kreipdamasis į Berlyne vykusios 72-osios metinės NATO Parlamentinės Asamblėjos sesijos plenarinio posėdžio dalyvius sakė M. Rutte.
„Ar tai buvo padaryta tyčia, ar ne, žinoma, turi nustatyti atsakingos institucijos, – tęsė M. Rutte. – Spėlioti nesiruošiu. Galėsiu tai komentuoti tik tada, kai turėsime duomenų iš sistemos, kurioje Lenkija ir kitos NATO sąjungininkės kartu vertina, kas tiksliai įvyko.“
M. Rutte taip pat pagyrė Lenkijos vadovus, kad šie atidėjo į šalį vidaus politinius nesutarimus ir glaudžiai bendradarbiauja nacionalinio saugumo klausimais. Pasak jo, ministras pirmininkas Donaldas Tuskas ir prezidentas Karolis Nawrockis dirba „petys į petį“.
Reaguodamas į incidentą, Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas paskelbė prašysiąs M. Rutte skirti papildomų pajėgų ir karinių išteklių operacijai „Eastern Sentry“, kuria siekiama sustiprinti rytinį NATO sparną.
Lenkijos prašymu pirmadienį Briuselyje taip pat turėjo įvykti Šiaurės Atlanto Tarybos – aukščiausiosios Aljanso politinių sprendimų priėmimo institucijos – posėdis. Varšuvai jame turėjo atstovauti gynybos viceministras Pawelas Zalewskis.
Maskvos reikalavimai NATO yra „nepriimtini“
Atsakydamas į Berlyne Lenkijos parlamentinei delegacijai vadovaujančios Joannos Kluzik-Rostkowskos klausimą, M. Rutte Rusijos saugumo reikalavimus, pirmą kartą pateiktus 2021 m. gruodį, pavadino „nepriimtinais“. Rusija reikalavo, kad NATO sustabdytų savo plėtrą, o dislokuotų karių skaičius ir karinės infrastruktūros būklė turėtų vėl būti tokie, kokie buvo iki 1997 metų.
„NATO niekas nemano, kad tai gera mintis. Tokie sprendimai priimami NATO viduje, o ne už Aljanso ribų“, – sakė M. Rutte.
Remiantis JAV žiniasklaidos, įskaitant leidinį „The New York Times“, pranešimais, Maskva šiuos reikalavimus pakartojo lapkričio 10–11 d. Abu Dabyje vykusiose JAV ir Rusijos derybose.
Berlyne vykstanti 72-oji metinė NATO Parlamentinės Asamblėjos sesija, kurioje dalyvavo Lenkijos parlamento žemųjų ir aukštųjų rūmų nariai, baigiasi pirmadienį. Savaitgalį vykusiuose komitetų posėdžiuose daugiausia dėmesio skirta Rusijos karui prieš Ukrainą ir didėjančioms hibridinėms grėsmėms.
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