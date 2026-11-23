„Aš manau, kad NATO reakcija yra adekvati tam, kas yra žinoma. Turbūt ne viskas galbūt yra žinoma mums, visuomenei. (...) Aš linkęs pasitikėti NATO, NATO būstine ir jų vadovais bei jų komentarais ir vertinimais“, – žurnalistams Seime teigė M. Sinkevičius.
Penktadienio rytą Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacinė vadovybė (DORSZ) pranešė, kad per naktį surengtą didelio masto Rusijos ataką prieš Ukrainą buvo pažeista Lenkijos oro erdvė.
Lenkijos valdžios institucijos sekmadienį pranešė nustačiusios, kad trys šalies pietryčiuose nukritę skraidantys objektai buvo Rusijos sparnuotosios raketos. Tuo metu NATO ruošiasi susitikti ir aptarti incidentą, kurį Lenkijos ministras pirmininkas pavadino „provokacija“.
Pietryčių Lenkijos miesto Liublino prokuratūra pranešė, kad penktadienį Novy Lipoveco, Rudniko ir Molodyčo kaimuose nukritusių raketų nuolaužų tyrimas parodė, jog visos jos buvo rusiškos Kh-101 raketos.
Tyrimas atskleidė, kad „visos šios raketos buvo pagamintos 2026 metų ketvirtąjį ketvirtį gamykloje Dubnoje, Maskvos srityje“.
NATO sąjungininkės pirmadienį susitiks Briuselyje aptarti šio incidento, kurį Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pasmerkė kaip Kremliaus „tyčinę provokaciją“.
Raketos nukrito netoli vietovės, kurioje tuo metu pratybas vykdė tūkstančiai Europos Norinčiųjų koalicijos karių. Ši koalicija įkurta siekiant paremti Ukrainą.
Penktadienį Užsienio reikalų ministerija (URM) įteikė atskirą griežtą protestą Rusijai pareikštas dėl penktadienį įvykdyto šiurkštaus Lenkijos oro erdvės pažeidimo, taip pat dėl rugsėjį Rusijos specialiųjų tarnybų organizuoto, tačiau užkardyto pasikėsinimo į žmogaus gyvybę Danijoje.
Tuo metu prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė teigė – jei Varšuva paprašytų aktyvuoti 4-ąjį NATO straipsnį, Lietuva tai palaikytų.
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte, šeštadienį lankydamasis Varšuvoje, pareiškė, kad Aljansas yra pasirengęs ginti kiekvieną Lenkijos teritorijos centimetrą. Jo teigimu, NATO pajėgų Europoje vadas imsis visų būtinų priemonių, kad būtų nustatytos konkrečios grėsmės Aljanso atgrasymo ir gynybos sistemoms ir prireikus būtų galima atlikti reikiamus pakeitimus.
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