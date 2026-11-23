„Pasakysiu tiktai tokį pamąstymą, kuris vėlgi turės konvertuotis į politinį sprendimą, bet... greičiausiai tuo keliu eis Vyriausybė. Planuojame papildyti Gynybos fondą (iš viršpelnio – BNS)“, – konservatorių frakcijoje pirmadienį teigė premjeras.
Pasak jos, į Gynybos fondą tokiu atveju galėtų būti surinkta apie 1 mlrd. eurų.
„Dabar turbūt prognozė – 900 milijonų kitiems metams Gynybos fonde turėtų būti, tai būtų noras ir tikėjimas, kad jis bus papildytas 100 ir daugiau milijonų iš viršpelnio“, – pridūrė M. Sinkevičius, atsakydamas į Mindaugo Lingės klausimą dėl Gynybos fondo papildymo.