Pranešimuose, remiantis neįvardytais Vokietijos kariuomenės ir Federalinės žvalgybos tarnybos (BND) šaltiniais, teigiama, kad Maskva esą planuoja tokį palydovą paleisti artimiausiomis savaitėmis. Tai suteiktų jai galimybę naikinti kitus palydovus.
„Mes visada užtikrinsime kiekvieno NATO teritorijos centimetro gynybą. Tai reiškia ir tai, kad pasirūpinsime savo saugumu kosminėje erdvėje“, – vizito Berlyne metu paklaustas apie šiuos pranešimus pažadėjo M. Rutte.
Kartu su M. Rutte kalbėjęs Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas šių žiniasklaidos pranešimų nei patvirtino, nei paneigė, tačiau išreiškė susirūpinimą.
„Pranešimai, kad Rusija planuoja dislokuoti branduolinius ginklus kosmose, nėra nauji, tačiau ne mažiau šokiruojantys“, – sakė jis.
„Jie atskleidžia, kokio masto eskalacijos Rusija, regis, yra pasirengusi imtis“, – pridūrė F. Merzas, kurio vadovaujama kanclerio tarnyba prižiūri užsienio žvalgybos tarnybos BND veiklą.
Anksčiau Vokietijos vyriausybės atstovas sakė, kad į šiuos pranešimus žiūrima „labai rimtai“, tačiau taip pat jų nepatvirtino ir perspėjo nesukelti „perdėto nerimo dėl hipotetinių grėsmių“.
Visuomeniniai transliuotojai WDR ir NDR bei dienraštis „Süddeutsche Zeitung“ pranešė, kad Rusija artimiausiomis savaitėmis planuoja paleisti palydovą „Sputnik-S“, turintį branduolinę kovinę galvutę.
Šie leidiniai, remdamiesi neįvardytais šaltiniais, nurodė, kad žvalgybos pranešimais apie šiuos planus neseniai pasidalyta su keliomis NATO valstybėmis, apie juos informuota ir Vokietijos vyriausybė.
Palydovas laikomas Maskvos srityje
Leidinių teigimu, palydovas laikomas Maskvos srityje ir galėtų būti panaudotas svarbiems aplink Žemę skriejantiems ryšių bei stebėjimo palydovams sutrikdyti arba sunaikinti.
Naujienų agentūrai AFP paprašius pateikti komentarą, BND tai padaryti atsisakė, o Vokietijos kariuomenės Kosmoso vadovybė nurodė bendrojo pobūdžio gynybos ministro Boriso Pistoriaus pareiškimus, kad į grėsmes kosminėje erdvėje žiūrima rimtai.
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sakė naujausių pranešimų šia tema nematęs, tačiau pridūrė, kad dažnai pasirodančių publikacijų, kuriose remiamasi „nežinomais šaltiniais“, „vargu ar verta rimtai vertinti“.
Europos kosmoso agentūros vadovas Josefas Aschbacheris, kalbėdamas dienraščiui „Handelsblatt“, branduolinių ginklų dislokavimą kosmose pavadino „pačiu blogiausiu įmanomu scenarijumi“.
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