F. Merzas taip pat paragino Rusiją nutraukti „pavojingas provokacijas“. Toks raginimas nuskambėjo po to, kai penktadienį Lenkijos oro erdvėje buvo aptiktos trys sparnuotosios raketos „Kh-101“.
Reaguodamas į pranešimus, kad Rusija esą yra pasirengusi paleisti branduolinį užtaisą galintį nešti palydovą, F. Merzas pareiškė, jog tokia galimybė nėra nauja, tačiau „vis tiek kelia šoką“, rašo „Sky News“.
2008 metų klaida
Jis taip pat teigė, kad 2008 metais buvo padaryta klaida neleidus Ukrainai prisijungti prie NATO.
Tuo metu daugelis NATO narių, įskaitant Vokietiją, baiminosi išprovokuoti Rusiją, tačiau buvo pareiškę, kad Ukraina ilgainiui galės prisijungti prie Aljanso.
F. Merzas nurodė, kad šią savaitę dar kartą aptars būtinybę ginti rytinį NATO flangą. Pasak jo, šiam flangui apsaugos reikia labiau nei bet kada anksčiau.
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