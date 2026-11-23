Izraelio žiniasklaida skelbia, kad katalonų klubą domina 24 metų 206 cm ūgio aukštaūgis Adama Sanogo.
ברצלונה מעוניינת באדאמה סאנוגו @IsraelHayomHeb 🔽— Tomer Givati (@givati_tomer) November 23, 2026
Iš Malio kilęs puolėjas rungtyniauja Holono „Hapoel“ ekipoje ir Izraelio čempionate per 27 minutes pelno po 20 taškų, atkovoja 8,7 kamuolio ir renka 22,9 naudingumo balo.
FIBA Čempionų lygoje A.Sanogo per 32 minutes įmeta 21,3 taško, atkovoja 9,8 kamuolio ir renka 24,8 naudingumo balo.
Praėjusio sezono eigoje aukštaūgis į Holono ekipą persikėlė iš bankrutavusio Trapanio „Shark“ klubo.
Tai buvo pirmieji jo metai Europoje, o prieš tai A.Sanogo bandė laimę už Atlanto ir bandė įsitvirtinti Čikagos „Bulls“ komandoje.
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