M. Rutte pareiškė, kad įvyko pavojingas incidentas, ir pridūrė, kad po oro erdvės pažeidimų palaiko glaudžius ryšius tiek su Lenkijos ministru pirmininku, tiek su prezidentu.
M. Rutte pavadino Lenkiją tvirta sąjungininke, turinčia puikias ginkluotąsias pajėgas, ir sakė, kad dabar svarbiausia tiksliai išsiaiškinti, kas įvyko. Jo teigimu, NATO pajėgų Europoje vadas imsis visų būtinų priemonių, kad būtų nustatytos konkrečios grėsmės Aljanso atgrasymo ir gynybos sistemoms ir prireikus būtų galima atlikti reikiamus pakeitimus.
Paklaustas, ar panašūs oro erdvės pažeidimai gali pasikartoti, M. Rutte atsakė negalintis pateikti tikslių prognozių, tačiau galintis garantuoti, kad NATO yra pasirengusi ginti kiekvieną Lenkijos teritorijos centimetrą.
Paklaustas apie galimybę plėsti JAV karinių bazių tinklą Lenkijoje, M. Rutte sakė, kad tai yra dvišalis Varšuvos ir Vašingtono reikalas. Jis pridūrė, kad Jungtinės Valstijos šiuo metu atlieka išsamią savo pajėgų dislokavimo Europoje peržiūrą, bet perspėjo, kad šiame etape ne viską apie karinių pajėgų judėjimą galima atskleisti visuomenei.
Šios diplomatinės konsultacijos surengtos po penktadienio didelio masto Rusijos atakų prieš Ukrainą. Joms vykstant buvo pažeista Lenkijos oro erdvė.
Lenkijos vicepremjeras ir gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas pranešė, kad objektų nuolaužos rastos trijose vietovėse šalies pietryčiuose: Molodyče Jaroslavo apskrityje, Rudnike prie Sano Nisko apskrityje ir Novy Lipoviece Bilgorajaus apskrityje.
Kariškių vertinimu, du iš šių objektų buvo raketos, o trečiasis veikiausiai buvo reaktyvinis dronas. Per incidentus niekas nenukentėjo, ypatingos svarbos infrastruktūrai žalos nepadaryta.
Reaguodamas į oro erdvės pažeidimus, W. Kosiniakas-Kamyszas paskelbė ketinantis oficialiai paprašyti M. Rutte‘s papildomų pajėgų ir priemonių, kad būtų sustiprinta operacija „Eastern Sentry“ („Rytų sargybinis“). Ji skirta užtikrinti NATO rytinio flango saugumą.
Tarp prašomų priemonių – papildomas išankstinio perspėjimo ir kontrolės orlaivis AWACS. W. Kosiniakas-Kamyszas ir Lenkijos ambasadorius NATO Jacekas Najderis taip pat aptarė galimybę sušaukti Aljanso posėdį.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.