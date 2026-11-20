Anot prokuroro Eryko Stasielako, visi reikalingi tyrimai jau buvo atlikti, todėl kūnas buvo perduotas laidojimui.
„Šiuo metu prokuroras jau nebeturi šio kūno“, – sako jis.
Šaudynes surengusio vyro kūnas perduotas šeimai
Vyro šeima kūno pasiimti buvo atvyję jau savaitės pradžioje, tačiau tada jis dar nebuvo perduotas, kadangi reikėjo atlikti daugiau tyrimų. Jei nė vienas iš artimųjų nebūtų kreipęsis dėl kūno atsiėmimo, pareiga rengti laidotuves būtų tekusi Krokuvos savivaldybei.
Šį mėnesį pietiniame Lenkijos mieste Krokuvoje ginkluotas užpuolikas nušovė šešis žmones ir sužeidė dar 15 žmonių. Jis Krokuvoje iš automobilio ėmė šaudyti į atsitiktinius žmones. Prieš tai jis namuose nušovė savo tėvus, seserį ir kates.
Šis incidentas sukrėtė šalį, kurioje tokio pobūdžio smurtas yra retas.
Lenkijos vidaus reikalų viceministras Wiesławas Leśniakiewiczius antradienį pareiškė, kad vyriausybė ketina įvesti privalomus reguliarius sveikatos ir psichologinės būklės patikrinimus visiems leidimų laikyti šaunamuosius ginklus turėtojams ir sukurti išsamų juoduoju paraku užtaisomų ginklų registrą.
Kalbėdamas privačiai radijo stočiai TOK FM, W. Leśniakiewiczius sakė, kad šie pasiūlymai buvo parengti pirmadienį per aukšto rango ministerijų pareigūnų pasitarimą, surengtą po šeštadienio išpuolio Krokuvos pagrindinėje turgaus aikštėje.
„Turime išsamiai peržiūrėti 1999 m. Šaunamųjų ginklų ir šaudmenų įstatymą“, – sakė W. Leśniakiewiczius. Jis pabrėžė, kad būtina skubiai imtis priemonių juoduoju paraku užtaisomų šaunamųjų ginklų (pavyzdžiui, senovinių – red. past.) apskaitai užtikrinti, nes šiuo metu jiems netaikoma daug įprastų reikalavimų. Viceministras taip pat pasiūlė griežčiau reglamentuoti vietas, kuriose leidžiama laikyti ginklus. „Ne kiekvienas ginklas turėtų būti laikomas namuose“, – sakė jis.
Pagal galiojančius teisės aktus didžiajai daugumai Lenkijos ginklų savininkų, įskaitant medžiotojus, sportinio šaudymo entuziastus ir kolekcininkus, gavus pirminį leidimą nebereikia periodiškai tikrintis sveikatos.
Siūlomi politikos pokyčiai svarstomi Lenkijoje rekordiškai augant ginklų skaičiui. Policijos centrinės būstinės duomenimis, pernai šalyje bendras teisėtai registruotų šaunamųjų ginklų skaičius viršijo milijoną. Vien per pastaruosius penkerius metus jis išaugo 77 proc.
Asmenų, turinčių leidimą laikyti ginklus, skaičius per pastaruosius 11 metų taip pat padvigubėjo ir viršijo 411 tūkst. Pernai išduota rekordiškai daug – 50 tūkst. – naujų leidimų, daugiausia kolekcininkams ir sportinio šaudymo entuziastams.
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