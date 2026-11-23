„Rusijos sportininkai ir tie, kurie kovojo Rusijos agresyviame kare prieš Ukrainą, Europoje nėra laukiami. Todėl palankiai vertinu ir tvirtai remiu siūlomą 22-ąjį ES sankcijų paketą, įskaitant vizų apribojimus Rusijos piliečiams ir priemones, užkertančias kelią Rusijos sportininkams dalyvauti Europos sporto renginiuose“, – socialiniame tinkle „X“ rašė prezidentas.
„Tolesnės sankcijos, nukreiptos prieš Rusijos bankus, energetikos sektorių ir „šešėlinį laivyną“, padidins spaudimą Kremliui. Europa laikysis pasirinkto kurso ir toliau didins Rusijos agresijos kainą, kol ši nutrauks karą prieš Ukrainą“, – pridūrė jis.
Pristatytas naujas sankcijų paketas Rusijai
EK pirmininkė Ursula von der Leyen Briuselyje pristatė naują sankcijų paketą Rusijai. Šiomis sankcijomis ES siekia didinti spaudimą valstybei agresorei trimis kryptimis: apriboti karo finansavimo šaltinius, Rusijos dalyvavimą sporto ir kultūros renginiuose bei griežtinti vizų išdavimo taisykles.
Finansinių paslaugų sektoriuje ES plečia draudimą vykdyti sandorius – jis bus taikomas dar maždaug 60 Rusijos bankų, kurie bus atjungti nuo tarptautinės tarpbankinių mokėjimų sistemos SWIFT. ES taip pat griežtina kriptovaliutų ir mokėjimo tinklų priežiūrą.
EK taip pat siūlo nebeišduoti vizų kovos veiksmuose dalyvavusiems Rusijos kariams.
EK taip pat siūlo uždrausti europiečiams toliau eiti pareigas Rusijoje veikiančių bendrovių valdymo organuose.
Be to, siūloma uždrausti Rusijos komandoms ir sportininkams dalyvauti bet kokiose ES vykstančiose sporto varžybose su Rusijos vėliava.
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