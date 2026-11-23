Nors dalis rusų jau pradėjo garsiai rėkti, kad tai karo su NATO aljansu pradžia, bet kur kas iškalbingesnė pasirodė oficialiojo Kremliaus reakcija.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Kaliningrade kaukė sirenos
Savaitgalį pirmą kartą nuo karo pradžios sirenos užkaukė Kaliningrade. Vėliau internete žmonės viešino ir vaizdo įrašus, su veikiančia oro gynybos sistema. Kremliui nuo žemyninės Rusijos atskirto Kaliningrado klausimas itin svarbus ir jautrus, bet ar iš tiesų į jį savaitgalį skrido ukrainiečių dronai – neaišku.
„Aš galiu pasakyti, kas tikrai neįvyko. Neįvyko dronų skrydis, jokių dronų, nei vienom, nei kitom valstybėms priklausančių dronų skrydis iš Lietuvos Respublikos teritorijos. Tą mes galime pasakyti absoliučiai 100 proc. garantija“, – kalbėjo Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.
Kaliningrado gubernatorius iš pradžių buvo paskelbęs, kad dronas link Kaliningrado judėjo iš Lietuvos pusės, bet pridūrė, kad grėsmės nėra.
„Kaliningrade savaitgalį, ar kažkas ten sprogo? – Mano žiniomis ne“, – minėjo ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
„Mes neturime jokių patvirtinimų dėl kažkokių infrastruktūros pažeidimų Kaliningrade, neturime jokių oficialių patvirtinimų dėl kažkokių sugadinimų, dėl dronų kritimų. Mes tik turime faktą, kad buvo pajungtos sirenos, kad Rusija šaudė į jūros pusę į kažką. Realiai radarų duomenys nieko nefiksavo“, – tikino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Vis tik po pranešimų, kad Kaliningrade kažkas vyksta, internete prasidėjo informacinė kampanija. Tiek rusai, tiek prorusiški veikėjai užsienyje ir Lietuvoje pradėjo kalbėti, kad tai iš esmės tiesioginis NATO įsitraukimas į karą. Bet G. Nausėda atkreipia dėmesį – jei iš tiesų ataka būtų buvusi, Kremliaus reakcija būtų audringa. O to nėra.
„Oficialusis Kremlius kiekvieną kartą pasinaudotų galimybėmis sukelti eskalaciją, arba sukelti kažkokias propagandines bangas, bet matote, kad šį kartą nebuvo jokios oficialios reakcijos. Taip, kad veikiausiai tai yra absoliučiai lygioje vietoje atsiradęs burbulas, kurį buvo po to mėginta tiesiog užgesinti ir padėti tašką“, – aiškino G. Nausėda.
Kremliaus komentarai pasirodė tik šiandien. Bet jame apie Kaliningradą kalbos nėra – tik apie ataką prieš krovininį laivą Suomių įlankoje.
„Tai labai pavojinga. Tai veda prie įtampos eskalacijos regione. Tikėkimės Baltijos regiono šalys kažkaip panaudos savo įtaką Kyjivo režimui ir perspės, kad nebetęstų tokios pavojingos teroristinės praktikos“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.
Nausėda įtaria, kad įvyko rusų dezinformacijos ataka
Neaišku, ar internete plintantis vaizdo įrašas yra būtent iš šeštadienio atakos dronu prieš krovininį rusų laivą, tačiau faktas, kad tokia ataka įvyko. Bet nežinia ir kokia trajektorija ukrainiečių dronai skrido jo link. Sutapimas ar ne, būtent naktį į sekmadienį rusai ir pakėlė aliarmą Kaliningrade.
„Galbūt pamėginta susieti šituos dalykus, galbūt atsiradus kažkokiems požymiams, švieselėms, ar dar kažkokiems dalykams, taip hipertrofuotai sureaguota ir pagalvota, kad čia galimai dar kažkokia kita ataka“, – svarstė G. Nausėda.
Teoriškai, ukrainiečiai dronus į šią Rusijos sritį galėtų leisti su dideliu lankstu. Trajektorija turėjo būti panaši į bepiločių skrydžius jau tradiciniu maršrutu iki Suomijos įlankos, o ties ten turėjo pasukti Kaliningrado link, skrendant virš Baltijos jūros. Teoriškai, įmanoma, kad dronai galėtų būti paleisti ir iš kokio nors laivo pačioje jūroje. Vis tik gali būti, kad rusai patys nori prisidengti menama grėsme Kaliningradui, kaip pretekstu savo kitiems veiksmams.
„Panašu į viską, kad tai yra tiesiog psichologinė provokacija, siekiu išprovokuoti mūsų reakciją. Jeigu mūsų reakcija būtų neteisinga, perteklinė, greičiausiai tai būtų virtusi didžiule dezinformacijos kampanija“, – kalbėjo R. Kaunas.
Kariuomenės vadas: tai buvo nepavykusi operacija
„Kad Kaliningradas, ar Rusija pasiėmė tai, kaip dezinformaciją, ir bando apkaltinti, tai čia buvo vienas iš SACEUR scenarijų galimų, kad pasinaudoti svetima vėliava ir apkaltinti vieną iš šalių, kuri remia Ukrainą“, – minėjo kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.
R. Vaikšnoras sako, kad greičiausiai matėme nepavykusią rusų informacinę ataką.
„Kiek mano patirtis ir patyrimas rodo, laiku nukirsta bet kokia interpretacija, ir išstojimas užsienio reikalų ministro, ir Nacionalinio krizių valdymo centro išplatinta žinutė, turbūt ir sudėliojo visus taškus, ten kur jie turėtų būti. Aš manau čia va ir pabaiga“, – pridūrė R. Vaikšnoras.
Nors Lietuvoje ir kitose vakarų šalyse Kaliningradas vaizduojamas kaip didelė grėsmė NATO aljansui, bet iš esmės patys rusai jį supranta, kaip savo Achilo kulną – sritis apsupta NATO šalių, neturi sausumos kelio su pagrindine Rusijos dalimi, dėl to jį sunku aprūpinti ir netgi apginti. O kaip ne kartą yra minėję vakarų šalių generolai, kilus karui, Kaliningradas NATO pajėgų būtų nušluotas labai greitai.
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