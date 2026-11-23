Aidinčios salvės ir orą drebinantys naikintuvai: sostinės Katedros aikštėje iškilminga šventė – minimos 108-osios Lietuvos kariuomenės metinės. Kartu su Lietuvos kariuomenės kariais, šauliais ir savanorių pajėgomis eisenoje dalyvavo ir į Lietuvą atvykę Jungtinių Vasltijų kariai, ir Vokietijos Bundesvero brigada. O smalsuolių akį traukė Katedros aikštėje išrikiuota karinė technika: dronai, sunkiosios pėstininkų kovos mašinos. Tad parodos metu žmonės turėjo galimybę ne tik apžiūrėti, bet ir įlipti ar prisiliesti prie technikos.
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