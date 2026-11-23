„Tų pavardžių tikrai yra ne viena. Ir geriausiai į klausimą apie tas pavardes atsakytų pats studijavimas, o kas vyko į Taivaną, kokiomis sąlygomis vyko, kiek laiko ten viešėjo. Ir tada labai gerai pamatytumėte, kokia yra tikroji situacija“, – pirmadienį LNK Žinioms sakė G. Nausėda.
Prezidentas pažymėjo, kad diskusijose dėl Taivano atstovybės aktyviai dalyvauja tik dalis buvusios valdančiosios daugumos atstovų.
„Taip, tai nėra visa partija. Taip, tai ir šiandien mes matome, kad diskusijose aktyviai dalyvauja tiktai dalis buvusios valdančiosios daugumos partijos atstovų. Kiti mažiau matomi ir mažiau reiškiasi šituo klausimu“, – teigė jis.
G. Nausėdos vertinimu, Taivaniečių atstovybės pavadinimo klausimas turi politinę reikšmę, tačiau iki šiol nėra aišku, kodėl priėmus šį sprendimą nepavyko pasiekti žadėtų ekonominio bendradarbiavimo rezultatų.
„Aš laikyčiau, kad Taivano atstovybės pavadinimas yra lingvistinis klausimas, turintis politinę potekstę. Tačiau iki šiol niekas negali tinkamai atsakyti į klausimą, kodėl, nepaisant tos ypatingos politinės valios, kuri buvo pademonstruota atstovybės pavadinimo klausimu, nederinant su kitomis valdžios institucijomis, (...) realus bendradarbiavimo su Taivanu rezultatas yra taip toli nuo tų pažadų, kuriais buvo tauta maitinama prieš penketą metų. Labai labai toli“, – akcentavo prezidentas.
Abejoja nauda Lietuvai
Paklaustas, ar kalbėdamas apie Lietuvos politikų keliones į Taivaną turi omenyje galimą jų papirkinėjimą, G. Nausėda tokių kaltinimų nepateikė.
„Nebūtinai viską paversti štai tokiu terminu – papirkinėjo, korupcija ar dar kažkas tokio. Taip, neslėpsiu, kad tie žmonės galbūt ir vyko į Taivaną dėl to, kad turėjo tam tikrą išankstinę politinę poziciją, norą plačiau ir giliau plėtoti santykius su Taivanu“, – sakė jis.
Vis dėlto prezidentas dar kartą suabejojo, ar šie vizitai ir Lietuvos parodyta politinė valia davė apčiuopiamos naudos.
„Kodėl šitų vizitų ir šitų mūsų geros valios ženklų pasekoje rezultatas buvo toks varganas?“ – retoriškai klausė G. Nausėda.
Portalas „Delfi“ skelbė, kad rugsėjį Užsienio reikalų ministerijos atstovai Taivaniečių atstovybės vadovei Constance H. Wang įteikė neformalų reikalavimų dokumentą, kuriame paragino Taivaną pakeisti atstovybės Vilniuje pavadinimą iki spalio 1 d.
Skelbiama, kad mainais už pavadinimo pakeitimą Taivano pusei siūlyta pasirašyti susitarimą dėl investicijų perspektyvų bei pradėti derybas dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo.
Užsienio reikalų ministras neneigė su Taivano puse vykstančių pokalbių, tačiau atmetė teiginius esą ministerija darė spaudimą atstovybei keisti pavadinimą.
ELTA primena, kad 2021 m. pabaigoje Lietuvoje atidarius Taivaniečių atstovybę, Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo. Kinija pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas.
Be to, Kinijos užsienio reikalų ministerija oficialiai pakeitė diplomatinių santykių su Lietuva lygį – nuo ambasadoriaus iki laikinojo reikalų patikėtinio. Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės steigti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius.
Dabartiniame Vyriausybės programos projekte numatyta normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks šiuo metu yra kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse.
Mindaugas Sinkevičius yra išreiškęs lūkestį, kad jo vadovaujamos Vyriausybės programoje įrašytą tikslą užsienio reikalų ministrui pavyks pasiekti dar iki šalies pirmininkavimo ES Tarybai.
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