Tokį pareiškimą Vokietijos kancleris pirmadienį išsakė Berlyne surengtoje bendroje spaudos konferencijoje su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte, praneša „Ukrinform“.
„Žvelgdami atgal matome, kokia klaida buvo nepritarti 2008 m. Bukarešte vykusiame NATO viršūnių susitikime pateiktam JAV pasiūlymui priimti Ukrainą į NATO. Jeigu ji būtų tapusi NATO nare, šio karo tikriausiai būtų buvę galima išvengti“, – atsakydamas į klausimą apie Ukrainos narystės Aljanse perspektyvas sakė F. Merzas.
Šiame kontekste kancleris palaikė Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono poziciją. Pastarasis ragino iš naujo pradėti diskusijas dėl Ukrainos narystės NATO.
„Šiuo požiūriu Prancūzijos pozicija, kurią dabar palaiko Prancūzijos prezidentas, yra logiška. Ji taip pat atitinka saugumo garantijas, kurių reikia Ukrainai ir kurias norime jai suteikti pasibaigus šiam karui“, – sakė F. Merzas.
Vokietijos kancleris neįsivaizduoja Ukrainos ateities be saugumo garantijų
Jo teigimu, būsimos Ukrainos saugumo garantijos turėtų būti panašios į numatytas Šiaurės Atlanto sutarties 5-ajame straipsnyje, kuriame įtvirtintas kolektyvinės gynybos principas.
„Šios saugumo garantijos turėtų būti panašios į numatytas 5-ajame straipsnyje. Šiuo požiūriu tokios saugumo garantijos jau labai artimos narystei NATO“, – sakė F. Merzas.
Jis taip pat pabrėžė neįsivaizduojantis Ukrainos ateities be patikimų saugumo garantijų.
„Atvirai kalbant, neįsivaizduoju Ukrainos ateities be jai skubiai reikalingų saugumo garantijų. Šios garantijos reikalingos ne tik Ukrainai, bet ir mums visiems“, – sakė Vokietijos kancleris.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, kreipdamasis į NATO Parlamentinę Asamblėją Berlyne, prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino sąjungininkus atvirai aptarti visateisę Ukrainos narystę Aljanse. Pasak jo, tai būtų veiksmingesnė, patikimesnė ir pigesnė saugumo užtikrinimo priemonė nei atskiros garantijos, grindžiamos Šiaurės Atlanto sutarties 5-ojo straipsnio principais.
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