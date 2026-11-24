„Labai nemalonu, kai per įvairius pokalbius apie tai, kaip užbaigti karą, „Starshield“ tai veikia, tai jam įvedami apribojimai. „Patriot“ raketų ne tik mažėja, bet ir imamasi tam tikrų veiksmų, dėl kurių jų tiekimas nevyksta. Visa tai vyksta tuo metu, kai Putino planas – žiema. Visi duomenys apie tai yra, žvalgyba dalijasi atitinkama informacija“, – pabrėžė V. Zelenskis.
Pasak Ukrainos prezidento, karo iniciatorius Vladimiras Putinas tikisi žiemą palaužti Ukrainą.
„Kyjivas, Dnipras, Odesa, Charkivas, Zaporižia – pirmiausia šie miestai. Palaužti dėl nepakankamos apsaugos ir palaužti tam, kad Ukraina pasitrauktų iš Donbaso“, – pabrėžė V. Zelenskis.
Prezidentas pažymėjo, kad tokia padėtis negali tęstis tuo pat metu, kai JAV pusė nepasirašo susitarimo dėl priešraketinės gynybos sistemų tiekimo.
„Nes pati Amerika atsiduria labai nemalonioje padėtyje. Politiniu požiūriu tai atrodo taip, tarsi ji judėtų ta pačia kryptimi, kurios nori Putinas – priversti Ukrainą sutikti su jai nenaudingais kompromisais. Tačiau gyvenimas ir istorija yra kur kas ilgesni už draugystę, verslą ar partnerystę su vienu žmogumi, kuris yra agresorius. Kur kas ilgesni“, – pabrėžė V. Zelenskis.
Zelenskio prašymas sąjungininkams
Kaip skelbia „Bloomberg“, V. Zelenskis primygtinai paragino sąjungininkus paspartinti raketų perėmėjų, skirtų „Patriot“ sistemoms, tiekimą, kad Ukraina galėtų atremti Rusijos balistinių raketų atakas.
„Prašau užtikrinti mūsų poreikius bent visam gruodžio mėnesiui. Kodėl? Nes vis dar tikiuosi, kad sausį ir vasarį man pavyks rasti, taip sakant, naują požiūrį į naująjį Kongresą“, – sakė V. Zelenskis.
Pasak V. Zelenskio, 48 raketų, skirtų „Patriot“ sistemoms, tiekimas vėluoja, nes iki šiol nėra JAV gynybos sekretoriaus Pete'o Hegsetho leidimo. Tačiau Ukrainos prezidentas teigė, kad net ir gavus šią siuntą Ukrainai vis tiek nepakaks reikiamo skaičiaus raketų perėmėjų „Patriot“ sistemoms.
Anksčiau V. Zelenskis „Bloomberg“ pranešė, kad nuo praėjusių metų JAV kas mėnesį tiekia 12 raketų perėmėjų. Tai yra maždaug ketvirtadaliu mažiau, nei Ukrainai buvo pažadėjusi prezidento Joe Bideno administracija.
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