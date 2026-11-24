Antradienį paskelbtoje publikacijoje rašoma, kad V. Zelenskis ruošiasi kreiptis į naująjį, demokratų kontroliuojamą JAV Kongresą, siekdamas sustiprinti spaudimą Rusijai.
Trumpo pasiuntiniai taikos susitarimo nori iki sausio
Ukraina sieks gauti didelį JAV karinės pagalbos paketą ir griežtesnes sankcijas Rusijai, jei nebus pasiektas Kyjivui priimtinas taikos susitarimas.
„Parama Ukrainai ir sankcijos turi būti tokios, kad jos siųstų aiškų signalą rusams“, – sako jis.
„Atėjo laikas susėsti prie derybų stalo ir užbaigti karą“, – priduria V. Zelenskis.
Šie komentarai rodo, kad V. Zelenskis bandys pasinaudoti D. Trumpo rinkimų pralaimėjimais, siekdamas priversti Rusiją pradėti taikos derybas. Respublikonų partija pralaimėjo vidurio kadencijos rinkimuose, dėl to, kai sausio mėnesį susirinks naujasis Kongresas, demokratai turės daugumą tiek Senate, tiek Atstovų rūmuose.
V. Zelenskis minėtam leidiniui nurodė, kad JAV pasiuntiniai J. Kushneris ir S. Witkoffas spaudžia, kad taikos susitarimas būtų pasiektas „kuo greičiau“, o idealiu atveju – iki sausio.
V. Zelenskis pastebi, kad Ukraina rizikuoja susidurti su reikalavimais daryti reikšmingas nuolaidas, o Vladimiras Putinas nerodo jokių ženklų, kad būtų pasirengęs užbaigti karą.
„Yra noras veikti labai greitai, ir mes, ir rusai tai suprantame“, – sako V. Zelenskis.
„Suprantame, kokia gali būti kaina. Mes taip pat labai norime taikos, bet ne vien Ukrainos sąskaita“, – pabrėžia jis.
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