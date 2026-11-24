Pasak Tomaszo Siemoniako, slapta veikiantys Rusijos agentai nebeapsiriboja padegimais ir taikosi į svarbią geležinkelių, telekomunikacijų bei gynybos infrastruktūrą, siekdami įbauginti Vakarų vyriausybes ir susilpninti NATO.
Lenkija perspėja: susitarimas dėl taikos Ukrainoje Rusijos sabotažo aktų Europoje nesustabdys
„Sunku įsivaizduoti, kad taikos susitarimas pakeistų Rusijos vadovybės poziciją arba sustabdytų ją nuo tokių operacijų vykdymo“, – leidiniui „Politico“ sakė T. Siemoniakas.
Jis teigė, kad Lenkija tebėra itin pažeidžiama, nes yra pagrindinis Vakarų logistikos, skirtos Kyjivui, tranzito centras. Nors tokie smulkesni incidentai kaip padegimai vis dar dažni, T. Siemoniakas perspėjo, kad kintantis grėsmių pobūdis reiškia, jog vienas tikslingas smūgis geležinkelio linijai galėtų sukelti katastrofą ir nusinešti daugybę gyvybių.
T. Siemoniako teigimu, galutinis šių operacijų tikslas – „susilpninti ryžtą remti Ukrainą“, skleidžiant baimę, kurstant visuomenės nesutarimus ir mažinant pasitikėjimą Europos vyriausybėmis.
Jis pridūrė, kad bet kokie pokyčiai mūšio lauke, nesvarbu, palankūs ar nepalankūs, galėtų paskatinti Maskvą išplėsti hibridinę agresiją.
T. Siemoniakas taip pat pakomentavo penktadienį įvykusį Lenkijos oro erdvės pažeidimą, kai į ją įskrido trys Rusijos sparnuotosios raketos „Ch-101“, taip pat vėlų pirmadienio vakarą įskridusį žvalgybinį droną. Pasak jo, tikimybė, kad tai buvo atsitiktinumas, yra „artima nuliui“.
„Visa tai susiję su bandymu susieti taiką Ukrainoje su vadinamąja nauja Europos saugumo architektūra“, – apibendrino T. Siemoniakas. Jis perspėjo, kad Maskva aktyviai mėgina atgaivinti Šaltajam karui būdingas įtakos zonas, nepripažindama suverenios NATO valstybių narių teisės savo teritorijoje dislokuoti sąjungininkių pajėgas.
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