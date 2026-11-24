Pasak jo, tai apima ir atakas prieš Rusijos karo laivus, karinę įrangą gabenančius krovininius laivus bei Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivius.
Tarptautinė teisė neapriboja teisės į savigyną konkrečia teritorija, sakė H. Tychyj.
Jis pabrėžė, kad Ukraina neperkelia karo į kitas šalis ir neįtraukia į jį trečiųjų valstybių. Ukrainos atakos esą nukreiptos tik prieš Rusiją, o ne prieš kitas šalis.
„Kalbant apie incidentus uostuose, klausimai turėtų būti adresuojami Rusijai, kuri kitų šalių civilinę infrastruktūrą naudoja kariniams tikslams ir taip kelia joms pavojų“, – pareiškė ministerijos atstovas.
Pasak jo, būtent Rusijos karo laivų buvimas ir ginklų gabenimas kelia grėsmę Libijai.
Kartu H. Tychyj pabrėžė, kad Ukraina gerbia Libijos suverenitetą ir teritorinį vientisumą.
Tripolyje įsikūrusi Libijos užsienio reikalų ministerija pirmadienį pasmerkė ataką prieš du Rusijos laivus netoli rytinėje šalies dalyje esančio Bengazio miesto, už kurią atsakomybę prisiėmė Ukraina, ir pareikalavo Kyjivo paaiškinimų.
JT pripažintos Libijos vyriausybės Užsienio reikalų ministerija pareiškė „su dideliu susirūpinimu ir griežtu pasmerkimu vertinanti Ukrainos prezidento pareiškimus apie karines operacijas prieš Rusijos karinio jūrų laivyno laivus“.
„Ministerija kategoriškai smerkia bet kokias užsienio karines operacijas Libijos teritorijoje ar jos teritoriniuose vandenyse“, – teigiama pareiškime.
Ji paragino Kyjivą pateikti „oficialius paaiškinimus dėl operacijų, už kurias Ukraina prisiėmė atsakomybę, pobūdžio ir masto“.
Libijos rytinės dalies valdžios institucijos pirmadienį taip pat paragino Jungtines Tautas ištirti teiginius apie Ukrainos pajėgų buvimą vakarinėje šalies dalyje. Jos taip pat pateikė skundą dėl Ukrainos smūgių Rusijos laivams.
Libija jau daug metų yra susiskaldžiusi: vakarinėje šalies dalyje veikia JT pripažįstama vyriausybė, o rytinę dalį kontroliuoja konkuruojanti administracija, kurią remia karo vadas ir Rusijos sąjungininkas Khalifa Haftaras.
Per atakas Rusijos korvetė „Merkurij“ sprogo ir nuskendo Bengazio uoste, taip pat buvo smogta sausakrūviam laivui. Ukraina teigė, kad Rusija jį naudojo ginklams gabenti.
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