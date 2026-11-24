Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo atsargos pulkininkas, „Team Europe Direct“ ekspertas Vaidotas Malinionis ir buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras ir ambasadorius JAV bei Europos Sąjungos ambasadorius Rusijoje Vygaudas Ušackas.
Ką Krymo tilto katastrofa reiškia Rusijai?
Apie Krymo tilto sugriovimą. Ką parodo ši situacija? Ar tai yra savotiškas pažeminimas Putinui?
V. Malinionis: Aš manyčiau, Krymo tiltas Putinui yra labai asmeniškas, kadangi jis pats ten netgi kažkokį sunkvežimį vairavo, lankėsi ant to tilto. Jis tą tiltą, galima sakyti, asmeniškai prižiūrėjo ir patronavo. Be abejo, jis sužinojo apie tai.
Ir prezidentas Trumpas pasakė, kad Putinas buvo labai nepatenkintas, jog tas tiltas sugadintas ir nebenaudojamas. Aišku, Putinas iškart reagavo, kad Ukraina dabar turės už tai labai skaudžiai sumokėti. Taip, be abejo, tas tiltas Putinui yra daugiau asmeniškas reikalas.
Ar dėl Krymo tilto griūties Rusijai bus sunkiau tęsti karą? Ko galima tikėtis toliau?
V. Malinionis: Be abejo, Krymas dabar izoliuotas. Gyventojai negali įvažiuoti ir išvažiuoti, kadangi neveikia kelių infrastruktūra. Kiek žinau, net ir traukinių eismas yra apribotas, kadangi pažeista konstrukcija. Be abejo, tai trikdys, ir Krymas tampa izoliuotas.
Nors į Krymą vis dėlto yra nutiestas ir geležinkelis sausuma, kuriuo naudojamasi, bet tikiu, kad ir tą geležinkelį ukrainiečiai kartkartėmis apšaudo ir eliminuoja. Taigi, be abejo, tai dar labiau apsunkins ir taip jau sunkią Rusijos kariuomenės padėtį Donbase. Jie per paskutinius kelis mėnesius prarado daugiau teritorijos, negu užėmė, ir ta tendencija tęsis.
Ką parodo Krymo tilto griūtis? Koks tai smūgis Kremliaus diktatoriui Putinui? Ar dėl susiklosčiusios situacijos Ukrainai gali susidaryti palankesnės sąlygos derybose?
V. Ušackas: Iš tikrųjų tiltas yra nelegalios Krymo aneksijos simbolis. Aš dar labai gerai atsimenu, kai buvau Europos Sąjungos ambasadorius, kaip 3,6 milijardo dolerių vertės projektas buvo suteiktas vienam iš artimųjų Putino bičiulių Rotenbergui ir jo kompanijai. Visi tada sakė, kad būtent taip sujungiamos istorinės žemės.
Kai tas tiltas, tas simbolis, yra atakuojamas ir pažeidžiamas, kai padaroma žymi destrukcija Putino šlovės valandos su Trumpu išvakarėse, tai kerta per Putino reputaciją tiek tarptautine prasme, tiek pačioje Rusijoje. Kita vertus, norėčiau pasakyti, kad karai baigiasi derybomis, karai baigiasi diplomatija, nebent viena iš šalių kapituliuoja. Tačiau aš nematau jokių prielaidų, kad šiame kare kapituliuotų Putinas ar Ukraina.
Todėl manau, kad turime labai rimtai priimti signalus, kuriuos girdime, ir veiksmus, kurių imasi amerikiečiai. Derybos su rusais yra suaktyvėjusios, ir labai tikėtina, kad per likusią kadenciją Trumpas sieks konkretaus rezultato – taikos susitarimo ar paliaubų. Manau, kad pats Putinas irgi supranta, jog, versliškai kalbant, objekto vertė krenta labai greitai, nes iki kadencijos pabaigos liko dveji metai.
Per šį laikotarpį jis galėtų turėti pačias palankiausias sąlygas sau, nes kito tokio palankaus prezidento Baltuosiuose rūmuose greičiausiai nebeturės. Trečias dalykas – reikia pripažinti, kad europiečiai jau susitaikė su tuo, jog reikės derėtis su Putinu. Yra suformuota komanda, kurioje, deja, nėra nė vieno atstovo nei iš Baltijos, nei iš Skandinavijos šalių. Nėra net ir Europos Sąjungos atstovės Kajos Kallas.
Tai rodo, kad reikia veikti labai išmintingai ir greitai, kad neliktume naujai formuojamų Europos santykių su Rusija paraštėse. Tie santykiai bus formuojami dar vykstant karui, nes diplomatija ir kariniai veiksmai kurį laiką vyks tuo pačiu metu. Akivaizdu, kad diplomatijoje matysime daug pokyčių. Manau, svarbiausia, kad prieš europiečiams pradedant kalbėtis su Putinu būtų sutarta dėl pagrindinių principų – ko Europa siekia derybose su Rusija ne tik dėl Ukrainos, bet ir dėl ateities santykių.
Tie santykiai turėtų būti grindžiami realistišku vertinimu, jog Rusijos keliamos grėsmės nesibaigs ir išliks toliau. Kita vertus, reikės surasti kažkokį bendrą vardiklį, nors ir labai nedidelį, kad skirtingų politinių pasaulėžiūrų ir santvarkų valstybės, ypač Rusijos ir NATO pasienyje, galėtų gyventi ir išvengti karinio konflikto. Šiuos darbus reikia pradėti jau dabar – formuoti bendrus Europos derybinius principus ir pozicijas prieš prasidedant susitikimams, ar tai būtų Stambule, ar Moldovoje, ar Maskvoje.
Diplomatija šiuo metu yra didelis iššūkis. Manau, kad mums reikia aktyviai veikti ir, artėjant mūsų pirmininkavimui Europos Sąjungai, siekti suformuoti mums palankią poziciją. Ji turi būti nenaivi, negrįžtanti prie kalbų apie prekybos sankcijų atšaukimą ar norą vėl bendradarbiauti, bet aiškiai nubrėžianti raudonąsias linijas ir realistiškai vertinanti, kaip santykiai atrodytų pasibaigus karui Ukrainoje.
Ar Europa gali būti išgirsta derybose?
Kiek dabartinėje situacijoje turime galimybių brėžti raudonąsias linijas? Ar Europos balsas gali būti išgirstas šiose derybose?
V. Malinionis: Europos Sąjungos valstybės, sakykime, atsibudo, prasidėjo konkretūs judesiai, bet vis tiek mes vėluojame ir reaguojame per lėtai. Nors Rusija dabar Donbase patiria, galima sakyti, pralaimėjimus, iniciatyvą kol kas ji išlaiko. Europa kol kas tik reaguoja į tuos incidentus. Dabar matėme, kad du ar trys objektai įskrido į Lenkijos teritoriją. Neaišku, ar ten raketos, ar dronai, dabar vyksta tyrimai.
Taip pat buvo padegta Estijos gynybos pramonės kompanija. Lenkai pranešė, kad preventyviai užkardė kažkokią diversinę operaciją, organizuotą Rusijos po svetima vėliava Lenkijos teritorijoje. Taigi matome tokį sisteminį puolimą. Sutinku, kad visi karai baigiasi derybomis, bet tam, kad Rusija norėtų užbaigti karą, mes turime priversti ją kulminuoti.
O kulminacija yra tada, kai valstybė nebegeba nei išlaikyti tempo, nei aprūpinti savo kariuomenės. Nes net jeigu Putinas dabar labai norėtų tą karą užbaigti, būtų kažkaip motyvuotas, jam reikėtų labai gerai pagalvoti, kur jis padėtų pusę milijono iš fronto grįžusių karių. Ar jie nesukeltų didelių problemų? Galbūt prasidėtų klausimai, kodėl jis apskritai tą karą pradėjo.
Čia mes iš esmės nieko realiai neturime, nes jie, neturėdami pergalės, bando ją parodyti tiek savo visuomenei, tiek Vakarams, naudodami kitokią retoriką. Nors tai yra absoliuti netiesa. Todėl manyčiau, kad mums reikia dirbti visais frontais – diplomatiniu, informaciniu, kariniu, ekonominiu ir kibernetiniu. Per visą tą vadinamąjį spektrą.
Be abejo, mums reikia labai gerai suprasti, kokioje sudėtingoje situacijoje yra Putinas ir kaip galime jį sutramdyti. Kaip ir sakiau, mums reikia priversti valstybę kulminuoti, tai yra pasiekti, kad ji nebegebėtų daryti to, ką darė iki šiol.
Tai, be abejo, sudėtinga, bet manau, kad Europa turi išsikelti aiškią viziją. Kol kas mes nesuprantame, kokia ta vizija. Ji dar nuo Bideno laikų – būsime su Ukraina tiek, kiek reikės, arba remsime Ukrainą tiek, kiek reikės. Bet tai nėra vizija. Mes turime aiškiai suprasti, ko norime ir kaip priversti Rusiją nustoti demonstruoti agresiją ir nutraukti karą.
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