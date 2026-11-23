Socialiniame tinkle „Truth Social“ D. Trumpas, anksčiau raginęs grąžinti J. Huangą į pareigas, taip pat pareiškė, kad JAV vyriausybė „neturi pagrindo manyti, jog Jenseno sugrįžimas į „NVIDIA“ kelia kokią nors grėsmę nacionaliniam saugumui“.
„NVIDIA“ valdyba priėmė teisingą ir tinkamą sprendimą grąžinti Jenseną Huangą į generalinio direktoriaus pareigas“, – parašė D. Trumpas.
„Jungtinių Valstijų generalinis prokuroras patvirtino, kad JAV vyriausybė neturi įrodymų, jog jis būtų įvykdęs kokių nors neteisėtų veiksmų“, – pridūrė jis, J. Huangą pavadindamas „didžiu patriotu“.
Nvidia“ turėtų tęsti vidaus tyrimą dėl to, ar laikomasi JAV taisyklių
D. Trumpas pareiškė, kad „Nvidia“ turėtų tęsti vidaus tyrimą dėl to, ar laikomasi JAV taisyklių, kuriomis siekiama neleisti Kinijai gauti pažangiausių bendrovės lustų, skirtų DI modeliams mokyti ir naudoti.
Pirmadienį atskirai kalbėdamas su PBS žurnalistu D. Trumpas atsisakė komentuoti leidinio „The New York Times“ pranešimą, kad įtariama šnipė, atsidūrusi skandalo centre, romano su J. Huangu metu palaikė ryšius su aukščiausios Kinijos žvalgybos institucijos pareigūnu.
JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas sekmadienį pabrėžė, kad administracija turi išsamiau išsiaiškinti, kaip „Nvidia“ parduoda pažangiausius savo lustus užsienyje.
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