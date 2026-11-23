„Direktorių taryba vienbalsiai balsavo už tai, kad J. Huangas būtų grąžintas į pareigas. Tai įvyko po daugybės diskusijų ir susitikimų su juo, kurių metu taryba įsitikino J. Huango atvirumu bei gebėjimu vadovauti „Nvidia“.“
Šis netikėtas žingsnis lėmė, kad „Nvidia“ akcijos šoktelėjo 30 proc., o tai savo ruožtu paskatino „S&P 500“ indeksą prekybos pradžioje pakilti beveik 4 proc, rašoma NBC.
Trumpas ragino „Nvidia“ grąžinti Huangą į vadovo pareigas
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį paragino lustų gamybos milžinę „Nvidia“ grąžinti Jenseną Huangą į vadovo pareigas. Tai jis pareiškė pasirodžius pranešimams, kad bendrovės valdyba nesvarsto jo sugrįžimo galimybės, skelbia „The Washington Post“.
„Tikiuosi, kad „Nvidia“ valdyba vėl pasamdys Jenseną Huangą. Tai būtų geriausia bendrovei, taip pat ir Jungtinėms Valstijoms“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
J. Huangas iš „Nvidia“ vadovo pareigų atsistatydino lapkričio 12 d., pasirodžius pranešimams apie du galimus nesantuokinius ryšius, įskaitant santykius su moterimi, kurią JAV žvalgyba įtaria turint ryšių su Kinijos vyriausybe.
D. Trumpas ne kartą gynė J. Huangą. Pastarąjį kartą tai darė penktadienį, pareiškęs, kad norėtų, jog jam būtų suteiktas antras šansas.
„Labai norėčiau, kad jis sugrįžtų. Žinote, iš tiesų turime vieną iš genialiausių protų pasaulyje. O kur jis dar galėtų eiti?“ – Baltuosiuose rūmuose žurnalistams sakė D. Trumpas.
D. Trumpas apie J. Huangą prakalbo tuo metu, kai JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas neatmetė galimybės, kad jis galėtų vėl vadovauti lustų gamybos milžinei. Pasak iždo sekretoriaus, dabar J. Huangas yra „išorinis kandidatas“.
„Nvidia“ valdyba laikinąja generaline direktore paskyrė bendrovės finansų vadovę Colette Kress ir ieško nuolatinio vadovo.
ELTA primena, kad dėl į skandalą įsivėlusio J. Huango sumažėjo „Nvidia“ akcijų kaina, o bendrovės rinkos vertė smuko šimtais milijardų JAV dolerių.
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