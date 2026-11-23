A. Huang lapkritį buvo įvardyta kaip įtariama Kinijos šnipė. Ji kaltinama tuo, kad megzdama romaną su J. Huangu Pekinui rinko informaciją apie bendrovę.
Su žvalgybos duomenimis susipažinusius šaltinius cituojantis „The New York Times“ skelbia, kad moteris su Kinijos valstybės saugumo ministerijos pareigūnu bendravo nuo 2025-ųjų pavasario iki šių metų rudens.
A. Huang, kuri nėra J. Huango giminaitė, tik bendrapavardė, anksčiau vadovavo Singapūro technologijų grupei „Megaspeed International“. Šios įmonės atžvilgiu yra atliekamas tyrimas, įtariant, kad ji padėjo Kinijos bendrovėms įsigyti „Nvidia“ lustų, galimai pažeisdama JAV eksporto kontrolės taisykles.
Anot laikraščio, A. Huang ryšiai su Kinijos žvalgybos agentūra sutampa su romano laikotarpiu ir tuo metu, kai „Megaspeed“ įsigijo didelius kiekius pažangių „Nvidia“ lustų.
„The New York Times“ taip pat skelbė, kad JAV žvalgybos agentūros surinko įrodymų, jog A. Huang verslo partneris Kangas Wei, kuris, kaip teigia dienraštis, dažnai buvo pristatomas kaip jos vyras, bendradarbiavo su ta pačia Kinijos žvalgybos agentūra.
J. Huangas anksčiau šį mėnesį atsistatydino iš „Nvidia“ generalinio direktoriaus pareigų dėl jo nesantuokinių ryšių, įskaitant romaną su A. Huang.
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