Pareigūnai šeštadienio vakarą sulaukė iškvietimo dėl šaudynių renginių salėje „Pandora’s Magical Events Venue“, esančioje Parmos mieste, maždaug už 16 km į pietus nuo Klivlando, nurodoma policijos pranešime.
Per šaudynes kūdikio sutiktuvių šventėje JAV Ohajo valstijoje žuvo trys žmonės, dar vienas sužeistas
Pareigūnai teigė, kad vienas iš šaulių – 29 m. vyras – buvo sulaikytas, tačiau kaltinimai jam iš karto nebuvo pateikti. Tyrėjai bando nustatyti, ar šis vyras buvo agresorius, ar veikė gindamasis, sakė policijos atstovas Scottas Traxleris. Pasak policijos, antras įtariamas šaulys – 19-metis vyras – yra vienas iš žuvusiųjų.
Pareigūnai nustatė dviejų aukų tapatybes – tai 17-metė Leasia England ir 45 m. Jaysonas Townsendas. Policijos duomenimis, J. Townsendas yra moters, kuriai buvo surengta kūdikio sutiktuvių šventė, tėvas. Pati moteris nenukentėjo.
Pareigūnai kol kas nepaskelbė nei žuvusio 19-mečio įtariamo šaulio, nei 39-erių moters, kuriai buvo šauta į koją, pavardžių.
Pirminiais duomenimis, 19-metis yra dar negimusio kūdikio tėvas, o liudininkai policijai pasakojo, kad jis nebuvo pakviestas į šventę, sakė S. Traxleris. Panašu, kad sulaikytas vyras yra besilaukiančios moters giminaitis.
Anot pareigūnų, policija rado abu per šaudynes panaudotus šaunamuosius ginklus. Tyrėjai sekmadienį peržiūrėjo vaizdo stebėjimo kamerų įrašus ir liudininkų parodymus, siekdami nustatyti, kas lėmė smurtinį konfliktą, teigė S. Traxleris. Gali prireikti balistinės ekspertizės, kad būtų nustatyta, iš kurio ginklo buvo šauta į kiekvieną nukentėjusįjį.
Pareigūnai nurodė, kad prokurorai vėliau nuspręs, ar sulaikytam vyrui turėtų būti pateikti kaltinimai dėl nusikaltimo.
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