Kaip teigiama, tokiais veiksmais Maskva siekia įbauginti NATO šalių gyventojus ir mažinti visuomenės paramą Ukrainai.
„Kitaip tariant, vyksta Rusijai įprasti bauginimo veiksmai, tik karts nuo karto keičiasi žinutės, per kurias bandoma užsitikrinti norimą poveikį. O tas poveikis, kaip ir anksčiau, yra baimės padiktuotų sprendimų priėmimas kasdieniniame gyvenime, o šalies mastu – mažėjanti mūsų visų parama kovojančiai Ukrainai“, – antradienį socialiniame tinkle „Facebook“ nurodė Lietuvos kariuomenė.
Tai kariuomenė skelbia savaitgalį Rusijos žiniasklaidoje pasirodžius pranešimams apie galimą bepiločių orlaivių smūgį Kaliningrado srityje ir neva iš Lietuvos teritorijos skridusius objektus.
Kariuomenės teigimu, iki šiol vienintelis patvirtintas faktas yra regione skambėjusios oro pavojaus sirenos.
Ne pirmas kartas
Anot kariuomenės, panašiais informaciniais išpuoliais Rusija naudojosi ir anksčiau – rugpjūtį regione vykusius reguliarius NATO žvalgybinius skrydžius Maskva pateikė kaip pasirengimą pulti Kaliningradą, o spalį vykusias sąjungininkų pratybas – kaip šio regiono blokados repeticiją.
Kariuomenė įspėja, kad ateityje tokių informacinių išpuolių gali daugėti, o propagandai gali būti pasitelkiami ir realūs fiziniai incidentai.
„Tokie informaciniai išpuoliai yra palyginti pigus ir vienas iš nedaugelio prieinamų veiksmų šaliai agresorei. Jų tikriausiai bus ir daugiau, ir įvairesnių, bus išnaudojami ir kokie nors fiziniai incidentai, tačiau visus vienys tas pats aukščiau paminėtas tikslas“, – pažymėjo kariuomenė.
Vis dėlto, anot jos, nepaisant Maskvos pastangų įbauginti visuomenę, reali padėtis nepasikeitė – svarbiausi Rusijos kariniai pajėgumai tebėra sutelkti jos pačios sukeltame kare Ukrainoje.
„Mūsų kelias taip pat ir toliau lieka nepakitęs – atpažinti šią veiklą ir toliau gyventi savo normalų gyvenimą bei ruoštis gynybai, kas gyvenant šalia Rusijos yra normalaus gyvenimo dalis“, – akcentavo kariuomenė.
Tiesa, pirmadienį šiuos pranešimus paneigė ir prezidentas Gitanas Nausėda. Šalies vadovas patikino, kad iš Lietuvos teritorijos joks dronas į Rusijos teritoriją neskrido, o Kremliaus bandymai išprovokuoti Lietuvos reakciją buvo nesėkmingi.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šiuos pranešimus įvardijo kaip nesėkmingą prieš Lietuvą nukreiptą psichologinę operaciją. Pasak jo, Lietuvos radarai jokių įtartinų objektų nefiksavo, taip pat nėra oficialių patvirtinimų apie Kaliningrado srityje nukritusius dronus ar apgadintą infrastruktūrą.
Tuo metu Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras taip pat neatmetė, kad tai galėjo būti vadinamoji svetimos vėliavos operacija, kuria siekta apkaltinti vieną iš Ukrainą remiančių valstybių. Vis dėlto jis ragino nepasiduoti provokacijoms ir patiems neeskaluoti situacijos.
ELTA primena, kad šeštadienio vakarą „Telegram“ kanalas ASTRA pranešė, kad Rusijos Kaliningrado srities Chrabrovo oro uoste laikinai sustabdyti orlaivių atvykimai ir išvykimai. Mobiliojo ryšio operatoriai taip pat išsiuntė abonentams pranešimus, įspėdami, kad dėl saugumo priežasčių mobiliojo interneto prieiga gali būti laikinai apribota.
Iš pradžių vietos valdžia pranešė apie iš Lietuvos pusės judantį „įtartiną objektą“. Tuo metu regione kaukė oro pavojaus sirenos.
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