„NATO turėtų rasti būdą nebūtinai kinetiškai atsakyti, bet atsakyti ten, kur Rusija pajaustų kainą tokių veiksmų. Aš ne kartą kartojau ir pakartosiu – Baltijos jūra ir šešėlinis naftos laivynas. Keliasdešimt procentų šito laivyno eina per Baltijos jūrą, kurią mes esam pavadinę NATO vidine jūra. Pradėkim stabdyti laivus efektyviai, juos lėtinti ir kiekviena diena tokio vieno laivo sustabdymo jau kainuoja milijonus rusams. Bet mes net ir to nepadarom“, – LRT televizijai pirmadienį sakė L. Kasčiūnas.
Seimo narys pakartojo, kad NATO turėtų tapti aktyviu gynybiniu aljansu.
„Mes gi žinom, kur Rusijai skauda, kur yra tos Rusijos jautrios vietos ir per ten imam ir spaudžiam. Deja, mes to nesugebam padaryt. Ir mes nuolat kartojam, kad aljansas turi tapti ne tik gynybiniu, bet turėtų būti aktyviu gynybiniu aljansu – tai yra nuolat dilemas kurti ir įvairiose asimetrinėse srityse, taip pat pačioje Rusijoje“, – aiškino politikas.
Kaip skelbė BNS, penktadienį trys Rusijos sparnuotosios raketos nukrito trijose Lenkijos rytų ir pietryčių vietovėse, per incidentą žmonės nenukentėjo, tačiau vienoje vietoje įvyko sprogimas ir kilo gaisras.
Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas incidentą pavadino tyčine Kremliaus provokacija, o NATO generalinis sekretorius Markas Rutte (Markas Riutė) pranešė, kad reaguodamas į oro erdvės pažeidimus Aljansas pakėlė naikintuvus.
Pasak NATO vadovo, Aljansas solidarizuojasi su Lenkija ir toliau stiprins savo atgrasymo bei gynybos pajėgumus.
Varšuva ketina prašyti papildomų NATO orlaivių oro gynybai stiprinti ir geresnės oro erdvės stebėsenos palei rytinį Aljanso flangą, įskaitant papildomo išankstinio perspėjimo ir valdymo sistemos AWACS orlaivio dislokavimą.
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