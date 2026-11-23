Pasak Ukrainos ministro, Rusija kas penkias valandas pagamina po balistinę raketą ir siekia dar labiau spartinti gamybą. Vien per praėjusį mėnesį Rusija paleido į Ukrainą 153 balistines raketas.
„Kas penkias valandas priešas pagamina po balistinę raketą ir toliau didina šį tempą. Pagrindiniai Rusijos taikiniai yra civiliai gyventojai ir civilinė infrastruktūra“, – pareiškė J. Chmara.
Jis pabrėžė, kad Ukraina ne tik mėgina numušti artėjančias balistines raketas, bet ir naikina Rusijos raketų paleidimo įrenginius. Pasak jo, vien per pastaruosius kelis mėnesius Ukraina smogė 16-ai raketų sistemų „Iskander“ ir S-400 paleidimo įrenginių.
„Taip pat sieksime mažinti Rusijos galimybes gaminti ginklus. Todėl prie mūsų taikinių priskiriami ir priešo gynybos pramonės objektai“, – pabrėžė J. Chmara.
Leidinys pabrėžė, kad, ankstesniais Ukrainos žvalgybos duomenimis, spalį Rusijos atsargose buvo iki 700 balistinių ir 1 tūkst. sparnuotųjų raketų.
Rusija gali pagaminti iki 110 balistinių raketų per mėnesį
Ukrainos vyriausiosios žvalgybos valdybos (HUR) duomenimis, Rusija gali pagaminti iki 110 balistinių raketų per mėnesį, arba maždaug po vieną kas šešias su puse valandos, įskaitant 9M723 „Iskander-M“ ir RM-48U modelių raketas. Pastarojo modelio raketos paleidžiamos iš oro gynybos sistemų S-400 paleidimo įrenginių ir sudaro daugiau kaip pusę Rusijos raketų atsargų.
Aviacijos ekspertas Kostiantynas Kryvolapas anksčiau sakė, kad Ukraina vidutiniškai sunaikina apie du Rusijos balistinių raketų paleidimo įrenginius per savaitę. Ekspertas priminė, kad naktį į lapkričio 20 d. Ukrainos gynybos pajėgos smogė iš karto trims Rusijos raketų paleidimo įrenginiams. Jo nuomone, šiai atakai galėjo būti panaudotos ukrainietiškos balistinės raketos FP-7.
Naktį į lapkričio 17 d. Rusijos pajėgos surengė balistinių raketų ataką prieš Ukrainos sostinę. Tuomet septynios raketos pataikė į Kyjivo Pietinį ir Šiaurinį tiltus. Ukrainos karinių oro pajėgų duomenimis, tą naktį Ukrainos gynybos pajėgoms nepavyko numušti nė vienos balistinės raketos.
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