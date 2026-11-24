Naujienų agentūra IPN pranešė, kad dronas nukrito apie 18 val. 45 min. vietos (ir Lietuvos) laiku netoli Dnestrovsko, esančio šalia sienos su Ukrainos Odesos sritimi. Liudininkai teigė, kad smūgio metu dronas sprogo ir kad netoli vienos degalinės kilo gaisras.
Incidentas įvyko pastarosiomis savaitėmis padažnėjus oro erdvės pažeidimams, susijusiems su Rusijos karu Ukrainoje.
Ukrainos kaimynė Moldova per karą ne kartą patyrė dronų įsibrovimus. Neseniai Moldovos gynybos ministerija pranešė, kad lapkričio 21 dieną per atakas Vakarų Ukrainoje Rusijos dronas du kartus pažeidė Moldovos oro erdvę.
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