Lenkijos Ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė sako, kad objektas buvo nuolat stebimas visą skrydžio maršrutą, buvo išduotas leidimas jį numušti, tačiau dronas nebuvo numuštas.
Į Lenkiją įskrido dronas
Rytų Liublino naktį gyventojai gavo Civilinės saugos biuro perspėjimus apie oro atakos grėsmę ir raginimą susirasti saugią vietą. Netrukus prieš vidurnaktį perspėjimai buvo atšaukti.
Anot operatyvinės vadovybės, Lenkijos oro erdvės pažeidimas buvo trumpalaikis ir įvyko tuo metu, kai Rusija atakavo Ukrainos vakarinę dalį.
„Reaguodama į grėsmę, Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė mobilizavo būtinas oro gynybos sistemos pajėgas ir priemones. Objektas buvo nuolat stebimas karinių radaro sistemų visą skrydžio maršrutą. Situacija buvo nuolat stebima, buvo išduotas leidimas numušti objektą“, – nurodoma pranešime.
„Po to, kai drono kursas buvo pakeistas į rytų kryptį, atsižvelgiant į galimą grėsmę civiliams gyventojams ir galimas objekto numušimo pasekmes, buvo priimtas sprendimas susilaikyti nuo ginklų panaudojimo dėl tebesitęsiančios žalos padarymo rizikos“, – priduriama jame.
Vadovybė pabrėžia, kad „Lenkijos Respublikos ginkluotosios pajėgos nuolat stebi padėtį oro erdvėje, o oro gynybos sistemos pajėgos ir priemonės yra nuolat pasirengusios reaguoti į bet kokias grėsmes“.
„Lenkijos oro erdvės saugumo užtikrinimas išlieka mūsų nekintamu prioritetu“, – sakoma pranešime.
PAP šaltiniai, artimi Gynybos ministerijai, sako, kad Lenkijos oro erdvę pažeidė Rusijos dronas, jis galėjo būti naudojamas stebėjimui. Skelbiama, kad dronas turėjo stebėjimo įrangą, kameras.
Šaltinių teigimu, dronas Lenkijos oro erdvėje buvo keletą minučių ir visą laiką jį stebėjo trys skirtingos Lenkijos oro gynybos sistemos. Po kelių skrydžio minučių jis grįžo į Ukrainos teritoriją.
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