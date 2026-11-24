Pasak ministrės R. Popovienės, susitikimas inicijuotas siekiant stiprinti bendradarbiavimą su Lietuvos strategine partnere Lenkija, aptarti abiejų šalių švietimo politikos klausimus ir bendradarbiavimo prioritetus.
„Lenkija yra strateginė mūsų partnerė, ir tautinių mažumų švietimo klausimai – svarbi dvišalių santykių dalis. Lietuvos ir Lenkijos darbo grupė tautinių mažumų švietimo klausimams spręsti reguliariai susitinka Vilniuje ir Varšuvoje nuo šių metų birželio, dirbame tikrai konstruktyviai. Norime ministrių lygiu aptarti grupėje diskutuotus klausimus ir toliau tęsti darbo grupės aktyvią veiklą“, – pranešime spaudai cituojama ministrė.
Nuo birželio veikia Lietuvos ir Lenkijos dvišalė darbo grupė tautinių mažumų švietimo klausimams aptarti. Tarp bendrai sprendžiamų klausimų – tautinių mažumų mokyklų išsaugojimas, vadovėlių gimtąja kalba rengimas, lietuvių kalbos tautinių mažumų mokyklose stiprinimas ir kt.
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