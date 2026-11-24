Anot analitikų, Rusija naudoja tokią retoriką bandydama priversti Vakarus sustabdyti Ukrainą nuo dronų ir raketų smūgių prieš Rusiją.
Rusija toliau grasina branduoliniu ginklu
Lapkričio 23 d. D. Medvedevas „Maskvos tarptautinės teisės žurnale“ paskelbė straipsnį, kuriame paragino Ukrainą ir jos sąjungininkus prisiminti, kad pagal Rusijos branduolinę doktriną ir politiką Maskva turi teisę, „o kai kuriais atvejais – ir pareigą“, naudoti visas turimas priemones, įskaitant galimą branduolinių ginklų panaudojimą, siekdama užtikrinti Rusijos nacionalinį saugumą.
Tačiau D. Medvedevas pažymėjo, kad Maskva nemano, jog branduolinių ginklų panaudojimas yra „tiesiogiai būtinas“, nors Ukrainos ir Vakarų veiksmai neva sukūrė „situacijas“, kuriose Rusijos branduolinė doktrina leidžia juos panaudoti.
2024 m. lapkričio mėnesį Kremlius atnaujino savo branduolinę doktriną, įtraukė naują nuostatą, kurioje teigiama, kad Maskva gali panaudoti branduolinius ginklus atsakydama į įprastinių ginklų panaudojimą, keliantį grėsmę Rusijos ar Baltarusijos teritoriniam vientisumui, arba reaguodama į gaunamą informaciją apie masinį ginklų, įskaitant sparnuotąsias raketas ir nepilotuojamus orlaivius, judėjimą per Rusijos sieną.
„Kremlius reguliariai pasitelkia D. Medvedevą, kad į Rusijos ir tarptautinę informacinę erdvę įneštų branduolines grėsmes, o D. Medvedevo provokuojantys ir grėsmingi pareiškimai, labai tikėtina, yra dalis „iš viršaus į apačią“ nukreiptos, suderintos Kremliaus informacinės strategijos, kuria siekiama sukelti baimę Vakarams, atgrasyti Vakarus nuo Ukrainą remiančios politikos ir skatinti Vakarus priimti Rusijai palankius sprendimus.
Ukraina jau kelerius metus vykdo intensyvius smūgius ir karines operacijas de jure Rusijos teritorijoje, tačiau, kaip jau seniai vertina ISW, šios karinės operacijos nepadidino tikimybės, kad Rusija panaudos branduolinį ginklą“, – nurodoma naujausioje analizėje.
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