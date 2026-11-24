Šiaurės Korėjos karinio lėktuvo įsibrovimas į Pietų Korėjos oro erdvę reikštų reikšmingą įtampos tarp abiejų Korėjų, kurios techniškai tebekariauja, padidėjimą.
Netikslus perspėjimas buvo paskelbtas po to, kai palei stipriai įtvirtintą sieną išaugo įtampa po neseniai demilitarizuotojoje zonoje įvykusio minos sprogimo, per kurį buvo sužeisti trys Pietų Korėjos kariai.
Antradienį 8 val. vietos (1 val. Lietuvos) laiku Šiaurės Gjongsango provincijoje Ulingdo saloje buvo paskelbtas įspėjimas, kad „įtariamas Šiaurės Korėjos orlaivis išskrido iš pavojaus zonos“.
„Oro pavojaus signalas Ulingdo apygardoje buvo atšauktas 7 val. 58 minutės. Prašome tęsti įprastą veiklą“, – priduriama jame.
Praėjus maždaug 40-čiai minučių provincijos institucijos paskelbė pataisymą.
„Oro erdvę pažeidė Rusijos orlaivis. Informuojame, kad tai buvo Rusijos orlaivis“, – teigė jos, nepaaiškindamos klaidos priežasties.
Keli didieji Pietų Korėjos naujienų portalai, remdamiesi pirminiu įspėjimu, paskelbė skubius pranešimus, tačiau vėliau juos pataisė.
Pietų Korėjos kariuomenė vėliau patikslino, kad Rusijos orlaiviai nepažeidė šalies oro erdvės ir kad Šiaurės Korėjos orlaiviai incidentuose nedalyvavo.
„Kai kurie žiniasklaidos pranešimai, kad „skraidantis objektas, kuris, kaip manyta, Šiaurės Korėjos orlaivis, pažeidė Pietų Korėjos oro erdvę“, yra neteisingi“, – sakoma trumpame pranešime.
Pasak Seulo Gynybos ministerijos, Rusijos orlaivis įskrido į Pietų Korėjos oro erdvės gynybos atpažinimo zoną (KADIZ) virš Japonijos (Rytų) jūros ir „išskrido, kai mūsų pajėgos ėmėsi karinių priemonių“, įskaitant naikintuvų dislokavimą.
Vėliau ministerija pranešė, kad Rusijos karinis orlaivis „priartėjo prie pat mūsų oro erdvės krašto“, o įspėjimas buvo paskelbtas kaip prevencinė priemonė.
Ministerijos atstovas spaudai Chung Binna žurnalistams sakė, kad po pietų planuojama iškviesti Rusijos gynybos atašė ir pareikšti griežtą protestą dėl incidento.
Oro erdvės gynybos atpažinimo zona yra ne suvereni oro erdvė, o buferinė zona, kurioje šalys saugumo sumetimais atpažįsta artėjančius orlaivius.
Paprastai tikimasi, kad kariniai orlaiviai prieš įskrisdami į atitinkamos šalies oro erdvės gynybos zoną praneš apie tai, nors teisiškai to daryti nereikalaujama.
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