Anot jų, trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai pasnigs. Plikledis. Vėjas šiaurinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šalčio, dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos.
Ketvirtadienį kai kur silpni krituliai, plikledis. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 23 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio kilimas, iki 15–19 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Minijoje ties Kartena – iki 45 cm, Šušvėje ties Josvainiais – iki 44 cm, Bartuvoje ties Skuodu – iki 34 cm, Šešuvyje ties Skirgailais ir Minijoje ties Priekule – iki 33 cm. Žymesnis kritimas, iki 33 cm, stebimas Nemune ties Smalininkais. Pavojingas vandens lygis pasiektas Leitėje ties Kūlynais – 215 cm (riba 210 cm).
Numatomas vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 3–8, ežeruose – 2–8, Kuršių mariose – 4–6, Baltijos jūroje – 6–7 laipsniai šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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