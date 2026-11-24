Apie tai jis papasakojo leidiniui „New York Magazine“, rašo UNIAN.
Trumpo žentas atskleidė derybų dėl karo Ukrainoje pabaigos užkulisius
J. Kushneris prakalbo, kad veikia ukrainiečių interesais ir visais įmanomais būdais bando užbaigti šį „siaubingą karą“ ir priversti D. Trumpą nustoti daryti spaudimą V. Zelenskiui.
J. Kushneris užsiminė, kad užjaučia V. Zelenskį, tačiau mano, kad ukrainiečių įprotis viešai aptarinėti derybų detales nėra produktyvus. Anot jo, kai jis Majamyje pranešė Ukrainos delegacijai, kad JAV prezidentas ketina priimti Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino pasiūlymą dėl dyzelinio kuro ir sušvelninti sankcijas, V. Zelenskis iš karto pareiškė protestą ir paskelbė pareiškimą. Tuomet D. Trumpas atsakė, kad ukrainiečiai turėtų pakeisti prezidentą.
J. Kushnerio nuomone, Ukrainos laukia geresnė ateitis, jei karas baigsis.
„Bandžiau parodyti Zelenskiui: suraskime būdą, kuriuo, jei jums pavyks sustabdyti karą ir gauti patikimas saugumo garantijas Ukrainai, jūs iš karto imsitės ekonomikos ir tapsite tais, kurie atkurs šalį“, – sako J. Kushneris.
Jis pridūrė, kad derybų „pagrindinis laimėjimas“ yra ne paliaubos, o „Rusijos ir Europos santykių atnaujinimas, kur nebebus šios nuolatinės agresijos“.
„Galbūt yra būdas, kaip žmonės galėtų gyventi ir užsiimti verslu kartu“, – pridūrė jis.
Kushneris: Trumpas pasirengęs pritarti į NATO 5-ąjį straipsnį panašioms saugumo garantijoms Ukrainai, jei jos atitiks JAV interesus
AV prezidentas D. Trumpas pritartų į NATO 5-ąjį straipsnį panašioms saugumo garantijoms Ukrainai, jei būtų įsitikinęs, kad jos aiškiai atitinka Jungtinių Valstijų nacionalinius interesus. Tai socialiniame tinkle „X“ pareiškė JAV lyderio žentas J. Kushneris, informuoja „Ukrinform“.
Jis pažymėjo, kad „Rusijos pasirengimas“ aptarti tokias garantijas yra „svarbus žingsnis į priekį ir galimas ženklas, kad ji rimtai siekia taikos“.
„Patikimos saugumo garantijos, panašios į 5-ąjį straipsnį ir paremtos atgrasymo bei konfliktų prevencijos mechanizmais, galėtų smarkiai sumažinti naujo karo riziką. (Ukrainos) prezidentas (Volodymyras) Zelenskis teisus sakydamas, kad šios garantijos turi būti konkrečios, patikimos ir aiškiai įtvirtintos dokumentuose. Būtent šį darbą mes su Steve‘u Witkoffu kartu ir atliekame“, – teigė J. Kushneris.
Jis pridūrė, kad tokios garantijos būtų vienas reikšmingiausių įsipareigojimų, kuriuos galėtų prisiimti Jungtinės Valstijos, todėl jas „reikia atidžiai apsvarstyti“.
Pasak J. Kushnerio, bet kokioms siūlomoms garantijoms turėtų pritarti D. Trumpas, laikantis konstitucinių ir Kongreso nustatytų procedūrų.
„Jis žengtų tokį žingsnį tik tuo atveju, jei manytų, kad tai aiškiai atitinka Amerikos nacionalinius interesus, o platesni saugumo susitarimai užtikrina, jog tikimybė, kad kada nors tektų pasinaudoti šiomis garantijomis, yra labai maža“, – sakė J. Kushneris.
Dėl šios priežasties, JAV prezidento žento tvirtinimu, Ukrainos saugumo garantijų klausimo negalima spręsti atskirai nuo pokario Europos saugumo architektūros. Abu klausimai turi būti svarstomi kartu, pridūrė jis.
J. Kushneris taip pat pažymėjo, kad Europos institucijos ir saugumo susitarimai sudaro svarbų pagrindą, o Jungtinės Valstijos siekia „juos sustiprinti, nustatyti, kur esami mechanizmai nesugebėjo užkirsti kelio šiam karui, ir sukurti veiksmingesnius susitarimus, kurie sumažintų būsimų konfliktų riziką“.
Anot jo, tai apimtų nuolatinių kanalų sukūrimą konsultacijoms, komunikacijai krizių metu ir konfliktų prevencijai, didesnio skaidrumo užtikrinimą ir abipusių priemonių, skirtų užkirsti kelią eskalacijai, įvedimą. JAV prezidento žentas pabrėžė, kad būtina aiškiai suprasti visų šalių ketinimus ir įsipareigojimus, taip pat sukurti praktinius mechanizmus, kurie išliktų net ir kilus rimtiems nesutarimams.
„Siekiame ateities, kurioje Ukraina būtų saugi, Europa – stipresnė, Rusija būtų tikra, kad NATO nesiekia konfrontacijos, o NATO ir jos partnerės būtų tikros, jog Rusija gerbs savo kaimynių suverenitetą ir saugumą“, – rašė J. Kushneris.
Pasak jo, siekiant šio tikslo, aiškūs pareiškimai apie ketinimus turi būti paremti patikimais ir patikrinamais įsipareigojimais, o bet kokia sistema turi užtikrinti visų dalyvaujančių valstybių suverenitetą ir savarankišką sprendimų priėmimą.
J. Kushneris nurodė, kad Ukrainai reikia patikimo ilgalaikio klestėjimo plano, įskaitant reformas, kuriomis būtų stiprinamos šalies institucijos, ekonomika ir savarankiškumas.
„Didelius Amerikos ir Europos įsipareigojimus turi atitikti ir pačios Ukrainos pasiryžimas siekti savo sėkmės“, – rašė jis.
JAV prezidento žentas sakė, kad artimiausiomis savaitėmis Jungtinės Valstijos ketina per privačius pokalbius ir daugiašales diskusijas bendradarbiauti su Ukraina, partnerėmis Europoje ir Rusija, siekdamos bendro sutarimo dėl šios saugumo architektūros.
Jis pridūrė, kad sistemos, grindžiamos aiškiais įsipareigojimais, abipusėmis prievolėmis ir patikimais įgyvendinimo mechanizmais, sukūrimas įneštų „daugiau pasitikėjimo, kad visi yra pasirengę imtis taikai būtinų veiksmų“.
„Niekas nėra sutarta, kol nėra susitarta“, – akcentavo J. Kushneris.
Kartu jis teigė, kad pasirengimas derėtis dėl šių istorinių klausimų „suteikia svarbią galimybę sustabdyti kraujo liejimą“.
„Mūsų tikslas – suvereni, saugi, klestinti ir laisva Ukraina, stipresnė ir stabilesnė Europa bei ilgalaikė taika, grindžiama susitarimais, dėl kurių naujas karas būtų gerokai mažiau tikėtinas. Būtent toks darbas mūsų laukia“, – rašė J. Kushneris.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, V. Zelenskis pareiškė, kad Ukrainai dar nebuvo oficialiai pasiūlytos į 5-ąjį straipsnį panašios saugumo garantijos, numatančios kolektyvinį atsaką į agresiją.
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