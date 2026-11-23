Apie tai D. Trumpas kalbėjo telefonu duotame interviu CNBC.
„Kalbėjausi su jais, taip sakant. Ir juos įtikinau. Susitariau“, – teigė D. Trumpas netrukus po netikėto „Nvidia“ pranešimo apie J. Huango sugrįžimą.
Pasak D. Trumpo, „Nvidia“ direktorių valdyba paprašė JAV valdžios institucijų garantijų, kad J. Huango sugrąžinimas nekels grėsmės nacionaliniam saugumui.
„Ir mes jiems suteikėme garantijas – bent jau dėl visko, ką žinome, o mes žinome daug“, – sakė jis.
D. Trumpas pasakojo, kad po pokalbio su „Nvidia“ direktorių valdyba, kai, anot jo, „susitarimas jau buvo pasiektas“, jis paskambino J. Huangui.
„Paskambinau jam ir pasakiau: „Prašau tavęs padaryti vieną dalyką, Jensenai. Sunkiai dirbk.“ Nekalbėjau apie kitus dalykus, nes jis ir pats viską supranta. Jis tai supranta geriau nei mes. Jis žino, ką reikia daryti, o ko – ne. Tiesiog paprašiau jo sunkiai dirbti, nes jei sunkiai dirbsi, niekas neprilygs tam, ką esi pasiekęs. Niekas net iš tolo“, – pridūrė D. Trumpas.
Jis taip pat pareiškė, kad J. Huangas „nepadarė nieko blogo“, o „Nvidia“ direktorių valdybos sprendimą jį susigrąžinti pavadino atsakingu.
„Žmonės klausia: ar tai, kad jis dirba bendrovėje, kelia grėsmę? Ne, grėsmė yra jį prarasti“, – sakė D. Trumpas.
Jis pridūrė besidžiaugiantis, kad bendrovė ir jos direktorių valdyba „turėjo drąsos pasielgti teisingai“. Pasak prezidento, per dvi neapibrėžtumo savaites bendrovė patyrė didelių nuostolių.
Paklaustas, ar praėjusią savaitę po J. Huango atsistatydinimo biržoje kilęs didžiulis akcijų išpardavimas turėjo įtakos jo sprendimui siekti, kad „Nvidia“ vadovas būtų grąžintas į pareigas, D. Trumpas atsakė: „Tikriausiai taip, tačiau didesnę įtaką turėjo ilgalaikės perspektyvos.“
„Svarbiausia buvo tai, kad, žinote, jo galvoje sukasi kitokios idėjos, apie kurias niekas kitas nežino“, – sakė prezidentas.
Sprendimas grąžinti Huangą į pareigas priimtas lapkričio 23 dieną
Kaip pranešė „Ukrinform“, sprendimas grąžinti J. Huangą į pareigas priimtas lapkričio 23 dieną – praėjus mažiau nei dviem savaitėms po jo atsistatydinimo. Jis pasitraukė iš pareigų prisipažinęs žmonai apie neištikimybę, kilus pranešimams apie jo santykius su įtariama Kinijos šnipe ir dviem „Nvidia“ darbuotojomis.
J. Huango ryšiai su šnipinėjimu įtariama Alysa Huang ir jos vadovaujamos pareigos Singapūro bendrovėje „Megaspeed“ sukėlė nuogąstavimų, kad ji galėjo padėti neteisėtai tiekti Kinijai pažangiausius „Nvidia“ puslaidininkinius lustus.
Tą pačią dieną, kai J. Huangas buvo grąžintas į pareigas, su dirbtiniu intelektu susijusių bendrovių akcijos smarkiai pabrango. Visų pirma „Nvidia“ akcijų vertė pakilo 35 proc.
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