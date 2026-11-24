Rusija per praėjusią parą Ukrainoje neteko dar 1 848 karių
Rusija plataus masto kare prieš Ukrainą nuo 2022 m. vasario 24 d. neteko maždaug 1 641 489 karių, įskaitant 1 848 kariškius, kurie buvo likviduoti per pastarąsias 24 valandas, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Rusijos pajėgos taip pat neteko 12 493 tankų (+1), 25 952 šarvuotųjų kovos mašinų (+11), 52 786 artilerijos sistemų (+55), 2 301 reaktyvinės salvinės ugnies sistemos (+3), 1 769 oro gynybos sistemų (+1), 452 lėktuvų, 356 sraigtasparnių, 3 217 antžeminių robotizuotų sistemų (+4), 619 416 dronų (+1 154), 5 278 sparnuotųjų raketų, 36 laivų (+1), 2 povandeninių laivų, 179 084 automobilių ir degalų cisternų (+371) bei 4 932 specialiosios technikos vienetų.
Pažymima, kad šie duomenys tikslinami.
Rusija per praėjusią parą Ukrainoje neteko dar 1 848 karių
Rusija plataus masto kare prieš Ukrainą nuo 2022 m. vasario 24 d. neteko maždaug 1 641 489 karių, įskaitant 1 848 kariškius, kurie buvo likviduoti per pastarąsias 24 valandas, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Rusijos pajėgos taip pat neteko 12 493 tankų (+1), 25 952 šarvuotųjų kovos mašinų (+11), 52 786 artilerijos sistemų (+55), 2 301 reaktyvinės salvinės ugnies sistemos (+3), 1 769 oro gynybos sistemų (+1), 452 lėktuvų, 356 sraigtasparnių, 3 217 antžeminių robotizuotų sistemų (+4), 619 416 dronų (+1 154), 5 278 sparnuotųjų raketų, 36 laivų (+1), 2 povandeninių laivų, 179 084 automobilių ir degalų cisternų (+371) bei 4 932 specialiosios technikos vienetų.
Pažymima, kad šie duomenys tikslinami.
Sprogimas Padniestrėje: nukrito dronas
Maskvos remiamame separatistiniame Moldovos Padniestrės regione pirmadienio vakarą nukritęs dronas sprogo ir užsiliepsnojo, remdamasis Moldovos žiniasklaida pranešė portalas „The Kyiv Independent“.
Naujienų agentūra IPN pranešė, kad dronas nukrito apie 18 val. 45 min. vietos (ir Lietuvos) laiku netoli Dnestrovsko, esančio šalia sienos su Ukrainos Odesos sritimi. Liudininkai teigė, kad smūgio metu dronas sprogo ir kad netoli vienos degalinės kilo gaisras.
Incidentas įvyko pastarosiomis savaitėmis padažnėjus oro erdvės pažeidimams, susijusiems su Rusijos karu Ukrainoje.
Ukrainos kaimynė Moldova per karą ne kartą patyrė dronų įsibrovimus. Neseniai Moldovos gynybos ministerija pranešė, kad lapkričio 21 dieną per atakas Vakarų Ukrainoje Rusijos dronas du kartus pažeidė Moldovos oro erdvę.
JK gynybos sekretorius: turime išsiaiškinti, kas nutiko „Starlink“ ir „Starshield“ sistemoms Ukrainoje
Europos gynybos ministrai mano, kad būtina iki galo išsiaiškinti „Starlink“ ir „Starshield“ palydovinių sistemų veikimo sutrikimus Ukrainoje, nes tokie incidentai smarkiai pakerta pasitikėjimą.
Tai pirmadienį per spaudos konferenciją Kyjive pareiškė Jungtinės Karalystės gynybos sekretorius Wesas Streetingas, praneša „Ukrinform“ korespondentas.
„Kalbant apie „Starlink“ ir „Starshield“, turime iki galo išsiaiškinti, kas nutiko, kaip ir kodėl sutriko šių sistemų veikimas. Galiu pasakyti, kad šį klausimą aptarė visos Europos gynybos ministrai. Tai išties smarkiai pakirto sąjungininkų tarpusavio pasitikėjimą“, – sakė jis.
W. Streetingas pabrėžė, kad sąjungininkai turi gauti išsamų paaiškinimą dėl ryšio sutrikimų, įskaitant tai, kodėl ir kaip jie įvyko.
Anksčiau buvo pranešta, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad visoje fronto linijoje ir laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose užfiksuota didelių „Starshield“ sistemos veikimo sutrikimų.
JAV Senato Užsienio santykių komiteto nariai demokratai paragino įmonės „SpaceX“ vadovą Eloną Muską išsaugoti visus dokumentus ir elektroninį susirašinėjimą, susijusį su „Starlink“ ir „Starshield“ sistemų veikimu Ukrainoje, po to, kai buvo apribotas Ukrainos kariuomenės naudojimasis šiomis sistemomis.
Vėliau E. Muskas viešai apkaltino V. Zelenskį melagingais pareiškimais apie „Starshield“ palydovinės sistemos ryšio spartos apribojimus.
Putinas neturi teisės vaidinti auką
W. Streetingas per tą pačią spaudos konferenciją sakė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas neturi teisės vaizduoti savęs auka, kai už savo egzistavimą kovojanti Ukraina atsako į agresiją.
Jis teigė neturintis teisės nurodinėti Ukrainos prezidentui V. Zelenskiui, kaip kariauti ir patarė tokią kritiką reiškiantiems asmenims prisiminti, kad Ukraina kovoja už savo laisvę ir patį egzistavimą.
Pasak jo, Ukrainoje savaitė po savaitės nekalti žmonės tampa žiauriausių V. Putino karo mašinos veiksmų aukomis, todėl Rusijos vadovas neturi teisės vaizduoti savęs auka, kai Ukraina suduoda atsakomuosius smūgius.
W. Streetingas taip pat atmetė Kremliaus kaltinimus, esą NATO elgiasi nenuoširdžiai Kaliningrado srities klausimu. Jis pabrėžė, kad tiek Jungtinė Karalystė, tiek visas NATO Aljansas aiškiai pareiškė neturintys jokių interesų Kaliningrado srityje.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, lapkričio 21 d. vakare Rusijos Kaliningrado srityje esantis Chrabrovo oro uostas laikinai sustabdė lėktuvų priėmimą ir išvykimą. Vietos valdžia pranešė apie iš Lietuvos pusės judantį „įtartiną objektą“, regione kaukė oro pavojaus sirenos.
Lietuva tuo metu pareiškė neužfiksavusi jokių dronų ir nesuteikusi leidimo naudoti savo oro erdvę smūgiams rengti.
Rusai smogė Zaporižiai
Naktį iš pirmadienio į antradienį Rusijos pajėgos atakavo Zaporižią, skelbia „Ukrainska Pravda“. Žuvo du žmonės, dar 30 buvo sužeisti, tarp jų – kūdikis, 6 metų berniukas ir 16 metų mergaitė. Apgadinti daugiabučiai ir privatūs namai, automobiliai, transporto infrastruktūros objektas.
Tripolis smerkia Ukrainos ataką prieš Rusijos laivus, reikalauja paaiškinimo
Tripolyje įsikūrusi Libijos užsienio reikalų ministerija pirmadienį pasmerkė Ukrainos ataką prieš du Rusijos laivus netoli rytinio Bengazio miesto ir pareikalavo Kyjivo paaiškinimo.
Atsakomybę už sekmadienio atakas prisiėmė Kyjivas. Ukraina pastaruoju metu suintensyvino smūgius prieš Rusiją toli nuo karo fronto linijų.
Per atakas Bengazio uoste sprogo ir nuskendo Rusijos korvetė „Merkurij“, taip pat buvo pataikyta į sausakrūvį laivą, kurį, Ukrainos teigimu, Rusija naudojo ginklams transportuoti.
Jungtinių Tautų (JT) pripažįstamos Libijos vyriausybės Užsienio reikalų ministerija pareiškime nurodė, kad „su dideliu susirūpinimu ir griežtai smerkdama stebi Ukrainos prezidento pareiškimus dėl karinių operacijų, nukreiptų prieš Rusijos karinio jūrų laivyno laivus“.
„Ministerija kategoriškai smerkia bet kokių užsienio karinių operacijų vykdymą Libijos teritorijoje ar teritoriniuose vandenyse“, – pabrėžė ji ir paragino Kyjivą pateikti „oficialius paaiškinimus dėl jo operacijų pobūdžio ir apimties“.
Pirmadienį susiskaldžiusios Libijos rytinės dalies pareigūnai taip pat paragino JT ištirti teiginius, kad šalies vakaruose yra Ukrainos pajėgų, ir pateikė skundą dėl Ukrainos atakų prieš Rusijos laivus.
Libija jau daug metų yra padalyta tarp JT pripažįstamos vyriausybės vakaruose ir konkuruojančios administracijos rytuose, kurią remia karo vadas ir Rusijos sąjungininkas Khalifa Haftaras.
Abi administracijos, besivaržančios dėl valdymo visoje šalyje, kaltino viena kitą dėl Bengazio atakų.
Rytų administracija, įsikūrusi Bengazyje, pareiškė, kad atakos pažeidė Libijos suverenitetą, ir paragino atlikti tarptautinį tyrimą dėl „pranešimų apie Ukrainos personalo, ekspertų ar karinių vienetų buvimą“ Vakarų Libijoje.
Bengazis rėmėsi informacija, kad Ukrainos pajėgų gali būti „teritorijose aplink Misratą, az Zaviją ir kitose galimose vietose“.
Rytų administracija taip pat teigė, kad kartu su Rusija pradės savo tyrimą dėl atakų prieš laivus.
Ji nurodė, kad vienas iš užpultų laivų po sustojimo pasipildyti degalų ir atsargų buvo pakeliui atgal į Rusiją.
„Rusija palaiko gerus santykius su Libijos nacionaline armija ir jos vadu Haftaru“, – sakė Hamishas Kinnearas iš Jungtinėje Karalystėje (JK) įsikūrusios konsultacijų bendrovės „Verisk Maplecroft“.
Maskva „pastaraisiais metais siekė stiprinti savo karinį buvimą Libijoje, iš dalies todėl, kad buvusi Maskvos atrama Sirijoje nebėra tokia perspektyvi po Basharo al Assado nuvertimo 2024 metais“.
Tačiau „sėkmingas smūgis į Rusijos karo laivą, prisišvartavusį Libijos nacionalinės armijos (LNA) kontroliuojamuose vandenyse, yra smūgis“ tiek Rusijai, tiek Kh. Haftarui, sakė H. Kinnearas.
Tripolyje įsikūrusi vyriausybė po pirmojo iš dviejų smūgių laivams pareiškė, kad „neteisėtų užsienio pajėgų priėmimas ir prieigos joms prie nacionalinių objektų suteikimas skatina išorinių konfliktų išplitimą į šią šalį“.
Tripolis teigė esąs sunerimęs dėl „pavojų, kuriuos kelia civilinių uostų ir objektų įtraukimas į veiklą, susijusią su išoriniais konfliktais“.
Pirmadienį Ukraina prisiėmė atsakomybę už dvi minimas atakas panaudojant jūrinius dronus.
Rusijos karas prieš Ukrainą, prasidėjęs 2022 metais, nusinešė šimtus tūkstančių gyvybių, o milijonai žmonių buvo priversti palikti savo namus.
Į Lenkiją įskrido dronas
Naktį iš pirmadienio į antradienį dronas pažeidė Lenkijos oro erdvę, skelbia „Fakt“. Pažeidimas įvyko Liublino regione. Lenkijos Ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė sako, kad objektas buvo nuolat stebimas visą skrydžio maršrutą, buvo išduotas leidimas jį numušti, tačiau dronas nebuvo numuštas.
Po smūgių Rusijos laivams – Zelenskio pažadas: „Operacijos bus tęsiamos“
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina tinkamai reaguoja į Rusijos atakas ir kad jos jūrinės operacijos bus tęsiamos.
Prezidentas taip kalbėjo savo vakariniame kreipimesi, komentuodamas Ukrainos operaciją prieš du Rusijos laivus prie Libijos krantų, praneša „Ukrinform“.
„Į Rusijos smūgius reaguojame taip, kaip pridera – veiksmingais būdais. Taip pat svarbu, kad be šių laivų tuose vandenyse Rusijai bus sunkiau kurstyti konfliktus ir nestabilumą tame regione. Ukrainos jūrinės operacijos bus tęsiamos“, – sakė jis.
V. Zelenskis padėkojo Ukrainos kariams, įvykdžiusiems šią itin sudėtingą operaciją, kuri esą buvo visiškai teisėta, nes taikiniai buvo priešo laivai.
„Rusija karui naudojo du laivus – korvetę, vieną naujausių Rusijos laivyne, ir krovininį laivą, gabenusį ginklus. Dabar jis jų nebegabena, o korvetė guli jūros dugne. Šis rezultatas pasiektas naudojant tik mūsų ukrainietiškus ginklus – mūsų jūrinius dronus. Už tai turime būti dėkingi Ukrainos saugumo tarnybai ir mūsų gynybos pajėgų daliniams, kurie padėjo. Ačiū!“ – pareiškė prezidentas.
Šalies vadovas taip pat nurodė, kad pirmadienio rytą dalyvavo NATO Parlamentinės Asamblėjos veikloje.
„Šios šalys yra svarbios mūsų partnerės, o parlamentarų lygiu, taip pat tarp daugelio lyderių ir pilietinės visuomenės grupių jaučiama labai nuoširdi parama. Svarbiausia, kad suprantama, jog Ukrainos vieta yra NATO ir kad Ukraina ne tik visiškai atitinka narystės Aljanse reikalavimus, bet ir iš tiesų gali sustiprinti NATO“, – teigė jis.
Pasak prezidento, dabar sunku įsivaizduoti, kad Europa galėtų būti patikimai apsaugota nuo bet kokių grėsmių be Ukrainos patirties ir technologijų.
„Bendradarbiaudami ir laikydamiesi bendro požiūrio į gyvenimą bei politinių principų, mes jau iš esmės esame NATO dalis. Ukraina rimtai vertina tai, kokios turi būti mūsų šaliai ir žmonėms suteikiamos saugumo garantijos ir ką jos iš tiesų turi apimti“, – pabrėžė V. Zelenskis.
Jis patikino, kad Ukrainos valdžios institucijos bendradarbiauja su partneriais siekdamos užtikrinti, jog saugumo garantijos būtų prasmingos ir veiksmingos.
Kaip jau skelbta, V. Zelenskis patvirtino, kad gynybos pajėgos prie Libijos krantų smogė Rusijos korvetei „Mercury“, koviniam sraigtasparniui Ka-27 ir ginklus gabenusiam sausakrūviam laivui „MV ANGARA“.
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Neraminanti žinia: Pentagonas vilkina „Patriot“ raketų siuntas Ukrainai
Apie 60 „Patriot“ raketų, kurias JAV jau sutiko tiekti Ukrainai, vis dar laukia Pentagono leidimo jas išsiųsti, skelbia „Financial Times“, remdamiesi trim šaltiniais.
JAV suprojektuotų ir pagamintų „PAC-3“ ir „PAC-2“ raketų, už kurias moka Kyjivo sąjungininkai, pristatymą sustabdė gynybos sekretorius Pete‘as Hegsethas, sako leidinio šaltiniai.
Kadangi „Patriot“ raketos yra amerikietiškos, Vašingtonas turi patvirtinti jų perkėlimą, įskaitant iš Europos atsargų.
„Labai svarbu, kad Amerika leistų perduoti „Patriot“ sistemų raketas, už kurias mūsų partneriai jau sumokėjo“, – sekmadienį sakė Volodymyras Zelenskis.
Pirmadienio vakarą kreipdamasis į tautą jis įspėjo, kad rusai ruošiasi naujiems smūgiams.
„Svarbu, kad Jungtinės Valstijos ir kitos šalys, nuo kurių priklauso priešraketinių gaudyklių tiekimas mūsų miestams ir infrastruktūrai apsaugoti, taip pat atkreiptų dėmesį į šiuos įspėjimus“, – sakė jis.
Ukraina prieš žiemą susiduria su vis intensyvesniais Rusijos oro smūgiais prieš miestus ir kritinę infrastruktūrą.
Tuščios „Patriot“ raketų paleidimo platformos reiškia, kad beveik kiekviena Rusijos paleista balistinė raketa pasiekia savo tikslą Ukrainos teritorijoje, sako šaltiniai.
Aštuonios „PAC-3“ raketos turėjo būti pristatytos rugsėjį, dešimt – spalį ir dešimt – lapkritį, o dar dvylika turėtų būti pristatytos gruodį. Pasak pareigūnų, nė viena iš šių keturių siuntų dar nebuvo patvirtinta pristatymui.
Ukrainai taip pat buvo skirta dar apie 20 senesnio modelio „PAC-2“ raketų gaudyklių, tačiau šiuo metu laukiama leidimo jas pristatyti.
Ukrainos prezidentas spalio pabaigoje pareiškė, kad Kyjivas „jau beveik mėnesį laukia, kol Hegseth‘as patvirtins raketų tiekimą „Patriot“ ir „NASAMS“ sistemoms“.
Du Ukrainos pareigūnai ir kitas asmuo, susipažinęs su situacija, patvirtino, kad „NASAMS“ raketų pristatymas jau buvo patvirtintas. Vienas iš pareigūnų teigė, kad jos „jau keliauja“ į Ukrainą.
Paprašytas pakomentuoti šį ginklų klausimą, Pentagono atstovas spaudai sakė: „Karo departamento politika dėl paramos Ukrainai nepasikeitė.“ Jis atsisakė atsakyti į kitus klausimus.
Pasak Ukrainos pareigūnų, Pentagone taip pat vilkinamas atskiras procesas, susijęs su leidimo suteikimu Kyjivui gaminti savo „Patriot“ raketas.
Donaldas Trumpas liepos mėnesį pasakė V. Zelenskiui, kad suteiks leidimą jas gaminti.
„Suteiksime jiems teisę gaminti „Patriot“ raketas, parodysime, kaip tai daryti“, – tuomet sakė jis.