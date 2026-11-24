E. Rinkevičius, atvykęs į Niujorką pirmininkauti Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybai Latvijos pirmininkavimo laikotarpiu, sakė nemanantis, kad Maskva iš tiesų suinteresuota užbaigti karą. Jo nuomone, Rusija naujas derybas dėl paliaubų veikiausiai laiko dėmesio nukreipimo priemone, leidžiančia tęsti plataus masto invaziją.
Pasak jo, Ukraina susiduria su itin nepalankių aplinkybių deriniu – atšiauria žiema, stiprėjančiomis atakomis prieš energetikos infrastruktūrą ir dažnėjančiais smūgiais civiliniams objektams. Tačiau Europa yra pasirengusi teikti Kyjivui karinę ir finansinę paramą bei pagalbą atkuriant infrastruktūrą, be to, Ukraina jau ne kartą įrodė savo atsparumą.
„Jei Ukraina atsilaikys kariniu ir ekonominiu požiūriu – o aš esu tikras, kad ji atsilaikys, – lūžis gali įvykti kitais metais, kitą pavasarį ar vasarą“, – pirmadienį įrašytame interviu sakė jis.
E. Rinkevičiaus teigimu, be spaudimo Rusijos ekonomikai, stiprėja ir politinis sutarimas dėl būtinybės užbaigti karą. Jis paminėjo atakas, per kurias žuvo Indijos jūrininkai arba buvo smogta Filipinų ir kitų šalių laivams.
„Spaudimą darančių šalių daugėja, todėl lūžis gali įvykti kitų metų pavasarį ar vasarą“, – sakė jis ir pabrėžė, kad karas plinta už tiesiogiai su juo susijusio regiono ribų.
Hibridinė veikla prieš Europą
Prezidentas taip pat pareiškė susirūpinimą dėl stiprėjančios hibridinės veiklos prieš Europos šalis, ji veikiausiai susijusi su Maskva. Tai apima oro erdvės pažeidimus, kibernetines atakas ir sabotažą.
Pasak E. Rinkevičiaus, Rusija iki šiol stengėsi neperžengti raudonosios linijos, dėl kurios galėtų būti pritaikytas NATO sutarties 5-asis straipsnis, numatantis sąjungininkių pareigą padėti užpultai Aljanso narei. Tačiau Maskva elgiasi vis drąsiau.
„Sprendžiant iš to, ką dabar matome, Rusija labai stengiasi neperžengti šios ribos. Tačiau kartu pastebima ir kita tendencija – Rusija vis labiau linkusi rizikuoti“, – sakė jis. Prezidentas pabrėžė, kad nuo 2022 m., kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją, smarkiai padaugėjo sabotažo veiksmų, mėginimų padegti objektus ir išpuolių prieš Ukrainą remiančias organizacijas bei kitus subjektus.
E. Rinkevičiaus teigimu, pastarieji hibridiniai incidentai Vokietijoje, Ispanijoje ir Baltijos šalyse – kai kurie vis dar tiriami – kelia sunkumų sprendžiant, kokių proporcingų atsakomųjų priemonių imtis. Tačiau Europos žvalgybos tarnybos vis geriau bendradarbiauja ir koordinuoja veiksmus, o kai kuriais atvejais joms pavyksta užkirsti kelią išpuoliams.
Kremlius nuolat neigia vykdantis diversines operacijas NATO šalyse ar planuojantis kokią nors konfrontaciją.
E. Rinkevičius sakė, kad Latvija pirmadienį dėl pastarojo meto Rusijos atakų vėl iškvietė Rusijos ambasadorių Rygoje. Jis pabrėžė, kad tokie vieši protestai yra svarbūs, o Europos šalys į Rusijos veiksmus atsako glaudesniu bendradarbiavimu, aktyvesniu dalijimusi žvalgybos informacija ir didesne tarpusavio parama.
„Tai labai gero žvalgybos ir kontržvalgybos tarnybų bendradarbiavimo rezultatas“, – teigė Latvijos prezidentas. „Problema ta, kad susiduriame su labai įgudusiu priešininku, nuolat ieškančiu naujų būdų mus išbandyti ir pulti. Tai nesibaigianti kova“, – pridūrė jis.
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