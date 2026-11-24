Latvijos oro linijų bendrovė „airBaltic“ nuo rugsėjo 14 d., kai JAV pradėtas jos finansinis restruktūrizavimas, iki spalio pabaigos patyrė 52,7 mln. eurų nuostolių. Tai rodo JAV teismui pateikta neaudituota bendrovės mėnesio veiklos ataskaita.
Vien spalį „airBaltic“ patyrė 34,3 mln. eurų nuostolių, o grynoji apyvarta siekė 80,5 mln. eurų.
Oro linijų bendrovės veiklos nuostoliai spalį sudarė 11,8 mln. eurų, veiklos sąnaudos – 92,3 mln. eurų. Iš jų 25,1 mln. eurų teko degalams, 14,8 mln. eurų – darbuotojams, 13,7 mln. eurų – nusidėvėjimui ir amortizacijai, 13,3 mln. eurų – oro uostų, paslaugų bei aeronavigacijos mokesčiams, 5,7 mln. eurų – taršos leidimams.
Finansinės išlaidos siekė 13 mln. eurų, o grynasis nuostolis dėl valiutos kursų svyravimų – 9,5 mln. eurų.
Kiek lėšų turėjo „airBaltic“ spalio pabaigoje
Laisvai naudojamos „airBaltic“ piniginės lėšos per spalį padidėjo nuo 46,5 mln. iki 65,3 mln. eurų. Bendras likutis, įskaitant riboto naudojimo lėšas, mėnesio pabaigoje sudarė 68,7 mln. eurų.
Pagrindinės veiklos įplaukos siekė 53,1 mln. eurų, o išmokos – 71,2 mln. eurų. Išmokos įplaukas viršijo 18,1 mln. eurų. Grynosios finansavimo įplaukos siekė 34,9 mln. eurų, dar 1,8 mln. eurų gauta iš pervedimų tarp susijusių bendrovių. Sandorių, iš kurių gauta įplaukų, ataskaita nedetalizuoja.
Spalio pabaigoje bendrovės įsipareigojimai siekė 1,931 mlrd. eurų, o turtas – 1,562 mlrd. eurų. Nuosavas kapitalas buvo neigiamas ir siekė minus 368,8 mln. eurų. Nuomos įsipareigojimai sudarė 807,3 mln. eurų, paskolos – 696,1 mln. eurų, o skolos tiekėjams ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 233 mln. eurų.
Vykstant restruktūrizavimui pagal JAV bankroto kodekso 11-ąjį skyrių („Chapter 11“), bendrovė turi parengti reorganizavimo planą, kurį turės patvirtinti teismas. Procesas gali baigtis 2027 metų viduryje.