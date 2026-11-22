Prezidento kanceliarijos Komunikacijos centras paskelbė, kad pirmadienį, lapkričio 23 d., 17 val. Latvijos laiku E. Rinkevičius sušauks neeilinį JT Saugumo Tarybos posėdį dėl Ukrainos, o antradienį 17 val. pirmininkaus atviriems JT Saugumo Tarybos debatams apie naująsias technologijas ir konfliktų sprendimą.
Abiejuose posėdžiuose taip pat numatyti Latvijos prezidento pasisakymai.
Susitiks ir su „Microsoft“ prezidente
Vizito metu Latvijos prezidentas taip pat susitiks su bendrovės „Microsoft“ prezidente pasaulinių reikalų klausimais Lisa Monaco ir Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto prezidente Mirjana Spoljaric Egger.
Be to, E. Rinkevičius dalyvaus renginyje, skirtame naujų Latvijos nuolatinės atstovybės JT patalpų atidarymui, ir duos keletą interviu užsienio ir Latvijos žiniasklaidai.
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