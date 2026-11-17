Naujosios vyriausybės sudėtis buvo paskelbta lapkričio 17 d. rytą, o tą pačią dieną vėlai vakare ją patvirtino Latvijos parlamentas – Saeima.
Šiuos du įvykius skyrė septynios valandos parlamentinių diskusijų. Dalis jų buvo skirta kritikai dėl to, kaip buvo pristatytas vyriausybės formavimo procesas, siekiant suspėti iki savarankiškai nusistatyto termino – lapkričio 18-osios, Latvijos nepriklausomybės dienos.
A. Kulbergas taip pat sulaukė kritikos dėl to, kad jo kabinete dominuoja vyrai, ir dėl to, kad keli jo pasiūlyti, formaliai partijoms nepriklausantys kandidatai į ministrus yra buvę jo bendraklasiai arba kolegos, su kuriais dirbo privačiame sektoriuje.
„Sakoma, kad į tą pačią upę du kartus neįbrisi. Na, o aš į ją brendu antrą kartą“, – posėdžio pradžioje sakė A. Kulbergas.
„Man tai ir garbė, ir atsakomybė. [Rinkimų dieną] pusė balsavimo teisę turinčių žmonių neatėjo į rinkimų apylinkes. Tai buvo mažiausias rinkėjų aktyvumas per visą Saeimos rinkimų istoriją. Tai taip pat yra ženklas. Ne tik ženklas, bet ir įspėjimas mums visiems. Daugelis neatėjusiųjų mums sakė, kad nebetiki politikais, vyriausybe ar Saeima“, – tęsė jis.
Štai ką žada Kulbergas
A. Kulbergas pažadėjo ir toliau vadovautis „greičio, paprastos kalbos ir atsakomybės“ principais, akcentuodamas, kad pagrindiniai ateinančių ketverių metų tikslai bus „švaistymo panaikinimas ir pokyčių įgyvendinimas“.
Kaip jau buvo skelbta, naujoji A. Kulbergo vyriausybė sudaryta remiantis dviejų politinių jėgų – Jungtinio sąrašo ir Nacionalinio aljanso – koalicijos pagrindu, tačiau keturioms iš 13 ministerijų vadovaus formaliai partijoms nepriklausantys kandidatai.
Naujajai vyriausybei pritarta 57 balsais prieš 34; penki parlamentarai nebalsavo, tarp jų – vienas A. Kulbergo atstovaujamo Jungtinio sąrašo narys Pēteris Dimantas.
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