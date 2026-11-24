„Sunku įsivaizduoti, kad tai buvo atsitiktinumas, todėl manome, kad tai buvo tyčinis veiksmas“, – privačiai radijo stočiai RMF FM sakė Lenkijos gynybos viceministras Pawelas Zalewskis.
Kitas gynybos viceministras Stanislawas Wziatekas visuomeniniam radijui PR24 pareiškė, kad tai buvo rusų žvalgybinis dronas. Rusijos ambasada Varšuvoje kol kas nereagavo į prašymą pakomentuoti incidentą.
Dronas skrido virš tankiai apgyvendintos teritorijos
Pasak S. Wziateko, dronas skrido virš tankiai apgyvendintos teritorijos. Jį numušus, krintančios nuolaužos būtų galėjusios padaryti didelės žalos.
Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacinė vadovybė pirmadienį prieš pat vidurnaktį vietos laiku pranešė, kad dronas trumpam pažeidė šalies oro erdvę. Leidimas jį numušti buvo duotas, tačiau, „atsižvelgiant į galimą pavojų civiliams gyventojams“, nuspręsta to nedaryti.
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