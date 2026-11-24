„Taip jau buvo – mes pasitraukėme (iš Krymo – red. past.), o mums skambino, įskaitant ir JAV administracijos atstovus. Jie skambino į kabinetą, kuriame dabar sėdžiu aš, (tačiau tuo metu – red. past.) jame buvau ne aš, ir sakė: „Nereikia jokios eskalacijos Kryme“. O kas nutiko vėliau? Vėl buvo okupuotos kitos mūsų teritorijos. Pažeminantis dokumentas, kuris mums nieko negarantuavo. Žinau, kad kai kam patinka Minsko susitarimai, bet ką jie garantavo? Plataus masto karo pradžią. Viską, kas nėra aiškiai apibrėžta ir kas nėra tvirtos saugumo garantijos, visada galima pažeisti“, – pabrėžė V. Zelenskis.
Būtinos tvirtos saugumo garantijos
Jis akcentavo, kad tvirtos saugumo garantijos būtinos siekiant užtikrinti, jog agresija nepasikartotų.
Kaip pranešė „Ukrinform“, 2022 m. vasario 22 d., likus kelioms dienoms iki plataus masto invazijos pradžios, Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pareiškė, kad Minsko susitarimai nebegalioja, nes Rusija pripažino vadinamųjų Donecko ir Luhansko „liaudies respublikų“ (DLR ir LLR) nepriklausomybę.
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