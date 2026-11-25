Agentūros šaltinių teigimu, Lenkija šį pasiūlymą pateikė svarstyti pirmadienį, lapkričio 23 d., Briuselyje vykusiame NATO valstybių narių ambasadorių susitikime. Keletas šalių pasiūlymą palaikė, tačiau diskusijos buvo preliminarios ir joks sprendimas nepriimtas.
„Ši idėja kelia diskusijų, nes NATO gynybiniai veiksmai būtų išplėsti į Ukrainos teritoriją. Toks žingsnis potencialiai galėtų sukelti sąjungininkėms tiesioginės konfrontacijos su Rusija pavojų. Po susitikimo NATO paskelbė, kad Lenkijoje dislokuos išankstinio perspėjimo ir valdymo orlaivį, kuris stebės rytinę šalies dalį, taip pat svarstys galimybę skirti papildomų pajėgumų“, – rašoma publikacijoje.
Šaltinių teigimu, per susitikimą Briuselyje taip pat išsamiai neaptarta, kokių pajėgumų NATO reikėtų tokiam atsakui įgyvendinti. Be to, norint įgyvendinti tokį scenarijų, Ukrainai veikiausiai tektų iš anksto teikti NATO informaciją apie grėsmes ir suteikti sąjungininkėms prieigą prie savo oro erdvės.
Šaltiniai taip pat pažymėjo, kad tokiam sprendimui reikėtų vienbalsio visų NATO narių pritarimo, tačiau kol kas sutarimo šiuo klausimu nėra. Tai riba, kurios Aljansas stengiasi neperžengti, sakė vienos Rytų Europos valstybės narės pareigūnas, prašęs neskelbti jo pavardės.
„Šios diskusijos tęsiasi. Jos prasidėjo ne dabar – vyksta jau seniai. Tačiau, mano nuomone, viena valstybė pati viena tikrai nepajėgi to padaryti“, – sakė Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas.
Rusijos raketų perėmimas virš Ukrainos Kyjivo prašymu galėtų būti laikomas savigyna
Tuo metu Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis pareiškė, kad Rusijos raketų perėmimas virš Ukrainos Kyjivo prašymu galėtų būti laikomas savigyna.
„Raketa ar dronas, artėjantys prie mūsų oro erdvės, jau kelia mums tiesioginę grėsmę. Manau, kad raketos numušimas virš Ukrainos jos prašymu atitiktų savigynos apibrėžtį“, – pažymėjo R. Sikorskis.
Kaip pranešė „Unian“, lapkričio 20 d., Rusijai surengus plataus masto ataką prieš Ukrainą, į Lenkijos oro erdvę įskrido trys Rusijos objektai. Lenkijos gynybos ministras W. Kosiniakas-Kamyszas patvirtino, kad Liublino vaivadijoje nukrito raketa „Ch-101“. Pasak ministro, antrasis objektas taip pat buvo raketa, o trečiasis veikiausiai buvo reaktyvinis dronas.
Rusija Lenkijos kaltinimus atmetė. Rusijos ambasadorius Varšuvoje Georgijus Michno pavadino juos nepagrįstais ir pareiškė, kad Lenkija esą nepateikė įrodymų, jog Maskva susijusi su šiuo incidentu.
Vėliau G. Michno buvo iškviestas į Lenkijos užsienio reikalų ministeriją, kur jam įteikta diplomatinė protesto nota dėl trijų Rusijos sparnuotųjų raketų įvykdyto šalies oro erdvės pažeidimo.
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