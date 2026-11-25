Po praėjusią savaitę Berlyne vykusio Kyjivo sąjungininkių susitikimo Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pareiškė, kad Europos atstovai netrukus dalyvaus derybose po kelių tokių įvykusių Jungtinių Amerikos Valstijų, Rusijos ir Ukrainos pokalbių ratų.
Rusijos vadovas Vladimiras Putinas praėjusią savaitę pareiškė pakvietęs Europos lyderius į Maskvą tolesnėms diskusijoms.
Tačiau ambasadorius Sergejus Nečajevas sakė, kad europiečiai santūriai reagavo į pasiūlymą atvykti į Maskvą pirminių derybų.
„Girdėjome pareiškimą, man regis, iš Briuselio, kad europiečiai neketina vykti į Maskvą“, – sakė jis.
„Savo ruožtu mes ir toliau esame pasirengę palaikyti dialogą ir tęsti derybas, bent jau trišaliu Rusijos, Ukrainos ir Jungtinių Valstijų formatu“, – pridūrė jis.
JAV prezidento Donaldo Trumpo ir jo pasiuntinių Jaredo Kushnerio bei Steve'o Witkoffo veiksmus Ukrainos atžvilgiu ambasadorius pavadino sąžiningais, tačiau teigė nematantis nieko panašaus iš Europos.
„Todėl pirmiausia norime su jais pasikalbėti ir tiksliai sužinoti, kokie jų ketinimai“, – sakė jis.
Europos šalys siekia nedelsiant nutraukti ugnį ir kaltina Rusiją, kad tikros taikos derybos jos nedomina. S. Nečajevas tvirtino, jog yra priešingai.
„Nesame įsitikinę, kad europiečiai nori taikos“, – pareiškė jis.
Ambasadorius pakartojo Europoje atmetamą Maskvos reikalavimą pertvarkyti žemyno saugumo tvarką taip, kad būtų atsižvelgta į „Rusijos susirūpinimą“.
Hibridinis karas
S. Nečajevo teigimu, per 2025 m. rugpjūtį Aliaskoje vykusį D. Trumpo ir V. Putino susitikimą Rusija neva sutikusi su kai kuriais kompromisais dėl Ukrainos. Pasak jo, šie pasiūlymai turi likti ant derybų stalo, nors ukrainiečiai ir europiečiai juos esą atmetė.
Ambasadorius nepanoro atskleisti, kokie konkrečiai buvo šie „kompromisai“.
S. Nečajevo nuomone, europiečiams taip pat trūksta aiškumo, kas derėsis jų vardu, nors neseniai nuspręsta sudaryti derybininkų grupę iš penkių šalių – Vokietijos, Prancūzijos, Lenkijos, Italijos ir Jungtinės Karalystės – bei Europos Sąjungos atstovų.
„Mūsų prašymas Europai toks: apsispręskite, ko norite, nuspręskite, ką paskirsite derybininkais, ir, svarbiausia, aiškiai įvardykite, ko siekiate“, – sakė jis.
Kelios Europos šalys apkaltino Rusiją vykdant hibridinį karą. Vienas tokių veiksmų pavyzdys – rugpjūtį sužlugdyta drono ataka Leipcigo oro uoste.
Praėjusią savaitę Lenkijoje nukrito trys Rusijos raketos. Šis incidentas papiktino Varšuvą. NATO pažadėjo jai paramą.
S. Nečajevas pareiškė, kad „nėra jokių įrodymų“, jog Rusija atsakinga už kurį nors iš šių incidentų.
Vietoj to jis tvirtino, kad Europa „rengiasi karui su Rusija“, ir atkreipė dėmesį į keliose šalyse vykstantį spartų ginklavimąsi.
Europos gynybos stiprinimas
F. Merzui vadovaujant Vokietijai, ši šalis tapo svarbiausia Ukrainos karinės paramos teikėja.
Be to, Vokietijos vyriausybė skiria šimtus milijardų eurų dešimtmečius nepakankamai finansuotai kariuomenei modernizuoti, pabrėždama būtinybę atgrasyti Rusiją.
S. Nečajevas sakė, kad Rusijai kelia nerimą tai, jog „Vokietijos militarizacija vyksta labai sparčiai“, o Prancūzija ir Vokietija svarsto glaudesnį bendradarbiavimą branduolinio atgrasymo srityje.
Kaip dar vieną susirūpinimą keliantį veiksnį jis įvardijo Bundesvero brigados dislokavimą Lietuvoje, tačiau kartu perspėjo, kad kilus kariniam konfliktui ši brigada esą „ilgai neišsilaikytų“.
Paklaustas apie Rusijai palankios ir prieš imigraciją nusistačiusios partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) stiprėjimą, ambasadorius į tai reagavo palankiai.
„Jei vokiečiai išrenka partiją, kuri pasisako už didesnį ar mažesnį santykių su Rusija normalizavimą, tai veikiausiai yra visuomenės siunčiamas signalas, į kurį reikėtų rimtai atsižvelgti“, – pareiškė jis.
S. Nečajevas teigė, kad Rusijos gyventojai tvirtai remia prezidentą V. Putiną, o šalies ekonomika prisitaikė prie dabartinių sąlygų. Ambasadorius neužsiminė apie represijas prieš režimo ir karo kritikus.
„Esame atsparūs, išsikapstysime“, – tvirtino jis.
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