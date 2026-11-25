Rusijos užsienio reikalų ministerija pirmadienį pranešė iškvietusi Estijos atstovą ir pareiškusi protestą dėl Talino kaltinimų, kad Rusija mėgino surengti padegimą. Šie kaltinimai paskatino Baltijos šalį nuspręsti uždaryti sieną su Rusija.
Trečiadienį paskelbtame Rusijos užsienio reikalų ministerijos pranešime pareikšta, kad Rusija Estijos patikėtiniui Estijos valdžią pavadino rusofobišku režimu, pareiškė, kad Estijos veiksmai neva „atsisuks bumerangu“ Estijai ir jos sąjungininkams.
Rusai taip pat apkaltino Estiją leidžiant ukrainiečiams naudotis oro erdve atakoms prieš Rusiją. Baltijos šalys jau ne kartą kategoriškai neigė tokius kaltinimus.
„Estijos diplomatui dar kartą buvo nurodyta, kad tokie provokuojantys ir ypač pavojingi veiksmai balansuoja ant atviro karo su Rusija ribos“, – pareiškė ministerija.
Pranešime pažerta ir daugiau kaltinimų Estijai vykdant „priešiškus“, „represinius“ veiksmus.
Rusija iškvietė Estijos atstovą dėl sienos uždarymo
Rusijos užsienio reikalų ministerija pirmadienį pranešė iškvietusi Estijos atstovą ir pareiškusi protestą dėl Talino kaltinimų, kad Rusija mėgino surengti padegimą. Šie kaltinimai paskatino Baltijos šalį nuspręsti uždaryti sieną su Rusija.
Estija apkaltino Rusijos karinę žvalgybą GRU prisidėjus prie įtariamo sąmokslo prieš šalyje esančią dronų gamyklą. Kremlius šiuos kaltinimus pavadino nepagrįstais. Po šio incidento Talinas nusprendė nuo gruodžio 1 d. uždaryti tris pasienio kontrolės punktus.
Tai smarkiai padidino įtampą tarp Estijos ir Rusijos. Kyjivo sąjungininkė Estija šiuos veiksmus laiko platesnės priešiškos veiklos, susijusios su Maskvos karu Ukrainoje, dalimi.
Pirmadienį Rusijos užsienio reikalų ministerija iškvietė Estijos laikinojo reikalų patikėtinio Rusijoje pareigas einantį Mareką Uhtegį ir pareiškė „griežtą protestą“ dėl, jos teigimu, „rusofobiškų“ kaltinimų.
Ministerijos pareiškime sakoma, kad Estijos diplomatui buvo nurodyta, jog tokie skuboti ir jokiais įrodymais nepagrįsti kaltinimai dar kartą atskleidžia Estijos valdžios institucijų „įsišaknijusį rusofobiškumą“.
Ministerijos teigimu, sienos uždarymas „neišvengiamai atsigręš prieš patį Taliną ir jo sąjungininkes Europos Sąjungoje (ES) bei NATO“.
Ministerija taip pat apkaltino Estiją aktyviai remiant Kyjivą ir „patyliukais leidžiant naudoti savo oro erdvę Ukrainos dronams, rengiant atakas prieš šiaurės vakarinę Rusijos dalį“.
Pareiškime priduriama, kad Estijos diplomatas dar kartą perspėtas, jog tokie provokuojantys ir itin pavojingi veiksmai priartina padėtį prie atviro karo su Rusija.
Nuo 2022 m., kai Rusija užpuolė Ukrainą, kelios Europos šalys kaltino Maskvą prisidėjus prie sabotažo išpuolių. Daugelis tai vertina kaip suintensyvėjusį vadinamąjį hibridinį karą prieš Kyjivo sąjungininkes.
Estijos policija penktadienį pareiškė, kad sienos uždarymas „apsunkins Rusijos žvalgybos tarnybų galimybes verbuoti ir daryti įtaką žmonėms, taip pat padės užkirsti kelią sankcijų apėjimui“.
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