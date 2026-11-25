Prancūzijos diplomatijos vadovas gina Ukrainos atakas Libijoje
Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas-Noelis Barrot trečiadienį pareiškė, kad atakuodama du Rusijos laivus Libijos vandenyse Ukraina naudojosi savo „absoliučia teise į savigyną“.
Per savaitgalio dronų smūgius nuskendo vienas Rusijos karo laivas, o Libija trečiadienį pranešė, kad mirė du per tą ataką sužeisti Libijos kariai.
Ukraina pripažino, kad įvykdė šią stulbinančią operaciją, kuri nustebino net ir kai kuriuos jos sąjungininkus. Italija išreiškė Ukrainai susirūpinimą.
Tačiau J.-N. Barrot transliuotojui TF1 sakė: „Įsivaizduokime save jų vietoje. Ką darytume mes, jei mus dieną ir naktį bombarduotų priešas – įsibrovėlis?“
„Na, mes gintumėmės – mes gintumėmės ir, tam tikra prasme, pasinaudotume savo absoliučia teise į savigyną. Būtent tai ir daro ukrainiečiai“, – sakė jis.
J.-N. Barrot teigimu, Rusija taip pat yra konflikto išplitimo priežastis – nuo tada, kai 2022 metais įsiveržė į Ukrainą.
„Jau beveik penkerius metus (Rusijos prezidentas) Vladimiras Putinas ne tik bombarduoja Ukrainą, bet ir nuolat vykdo agresijos aktus ir baugina europiečius, bandydamas pakenkti mūsų vienybei“, – sakė jis.
Pasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, Ukrainos kariuomenė panaudojo septynis jūrinius dronus per, anot jo, „pavyzdinę operaciją, reaguojant į Rusijos karą“.
Ukrainos oro gynyba numušė 88 iš 112 Rusijos dronų
Rusijos pajėgos naktį iš lapkričio 24 į 25 d. atakavo Ukrainą 112 puolamųjų dronų, tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos oro pajėgų vadovybė.
„Iki 8 val. oro gynyba numušė arba nuslopino 88 priešo bepiločius orlaivius, įskaitant „Shahed“ tipo bepiločius (47 iš jų – reaktyviniai), „Gerbera“ ir kitokio tipo dronus. Priešo oro ginklų smūgiai užfiksuoti 18-oje vietų, o numuštų dronų nuolaužos krito 13-oje vietų“, – sakoma pranešime.
Pasak pranešimo, nuo lapkričio 24 d. 18 val. Rusijos pajėgos puolė Ukrainą 112 smogiamųjų dronų, įskaitant „Shahed“ tipo dronus (66 iš jų – reaktyviniai), „Gerbera“ dronus ir „Parodija“ tipo imitacines skraidykles, paleistas iš Oriolo, Milerovo, Kursko, Šatalovo ir Primorsko Achtarsko Rusijoje, taip pat iš laikinai okupuotų Donecko srities dalių ir Krymo Autonominės Respublikos (Hvardijskės).
Oro ataką atrėmė Ukrainos aviacija, priešlėktuvinių raketų daliniai, elektroninės karybos ir nepilotuojamų sistemų daliniai bei mobiliosios ugnies grupės. Ataka tęsiasi, nes Ukrainos oro erdvėje vis dar yra keli rusų bepiločiai.
Rusija per praėjusią parą Ukrainoje neteko dar 2 091 kario
Bendri Rusijos pajėgų koviniai nuostoliai kare prieš Ukrainą nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2026 m. lapkričio 25 d. pasiekė maždaug 1 643 580 karių, įskaitant 2 091 kariškį, kuris buvo nukautas arba sužeistas per pastarąsias 24 valandas, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Ukrainos pajėgos taip pat jau sunaikino 12 507 Rusijos tankus (+14), 25 974 šarvuotąsias kovos mašinas (+22), 52 801 artilerijos sistemą (+15), 2 301 reaktyvinę salvinės ugnies sistemą, 1 769 oro gynybos sistemas, 452 lėktuvus, 356 sraigtasparnius, 3 220 antžeminių robotizuotų sistemų (+3), 620 013 dronų (+597), 5 278 sparnuotąsias raketas, 36 laivus, 2 povandeninius laivus, 179 599 automobilius ir degalų cisternas (+515) bei 4 937 specialiosios technikos vienetus (+5).
Pažymima, kad šie duomenys tikslinami.
„Politico“: Meloni susidūrė su rimta problema dėl Ukrainos
Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni yra tvirta Kyjivo rėmėja, tačiau Romoje auga susirūpinimas, kad Ukrainos smūgiai prieš Rusijos laivus gali detsbilizuoti Libiją, rašo „Politico“.
Dalis Zaporižios po dronų atakos liko be elektros. Kaip skelbia UNIAN, taip pat pranešama ir apie šildymo sutrikimus.
Rusai atakavo Kyjivo sritį, Bila Cerkvos miestą, žuvo vyras, rašo UNIAN.
Nukentėjo „Epicentr“, „Nova Pošta“ ir kiti civiliniai verslo objektai.
Rusai atakavo maršrutinį autobusą Charkivo srityje, skelbia UNIAN. Vienas žmogus žuvo, dar septyni – sužeisti.
Zelenskis atkirto Lukašenkai: pasiūlė pasiimti Putiną ir atskristi į Kyjivą
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sureagavo į Baltarusijos lyderio Aliaksandro Lukašenkos kvietimą kartu su juo vykti į Maskvą, skelbia „Ukrainska Pravda“. V. Zelenskis antradienį pakvietė A. Lukašenką su jo kolega Vladimiru Putinu atvykti į Kyjivą.
Galingų sprogimų serija Rusijoje: dronai atakavo svarbius objektus
Naktį iš antradienio į trečiadienį dronai masiškai atakavo Rusijos naftos objektus Samaroje, Syzranėje ir Novokujbyševske, skelbia „Kanal24“, remdamiesi „Exilenova+“. Fiskuoti dideli gaisrai.
Apie dronų grėsmę pranešta po vidurnakčio. Oro pavojus apėmė visą Samarą, suveikė oro gynyba.
„Rosaviacija“ įvedė Kurumocho oro uosto veiklos apribojimus.
Skelbiama, kad didelę žalą galėjjo patirti Syzranės naftos perdirbimo gamykla. Liudininkai fiksavo dronus, o vėliau nugriaudėjo galingų sprogimų serija. Naftos perdirbimo gamykloje, kuri per metus pagamina daugiau nei 8,5 milijono tonų naftos produktų ir yra pagrindinis degalų tiekėjas rusų kariuomenei, kilo didžiulis gaisras.
Taip pat smogta ir Novokujbyševskio naftos perdirbimo gamyklai, kuri specializuojasi gaminant kurą Rusijos oro ir kosminėms pajėgoms. Gyventojai pranešė apie galingus sprogimus ir gaisrus įmonės.
Sprogimai buvo girdimi ir Kujbyševskio rajone, kur įsikūrusi naftos perdirbimo gamykla.
Dar vienu taikiniu tapo stotis „Samara“. Šis objektas yra didelis naftos perpumpavimo mazgas.
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Žiniasklaida: JAV išbraukė idėją „išmainyti“ karo Ukrainoje pabaigą į verslo sandorius su Rusija
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija tyliai atmetė visus pasiūlymus, kuriais buvo siūloma verslo sandoriais paskatinti Rusiją užbaigti karą prieš Ukrainą, remdamiesi „Financial Times“, rašo UNIAN.
Anot leidinio, Kremlius neparodė ypatingo susidomėjimo siūlomais bendrais projektais energetikos ir aviacijos srityse.
Kaip teigiama straipsnyje, D. Trumpo specialieji pasiuntiniai Steve‘as Witkoffas ir Jaredas Kushneris Europos pareigūnams pranešė, kad verslo partnerystės nebėra pagrindinė JAV pasiūlymo Rusijai dalis.
Dar spalio mėnesį pasirodė informacija, kad vyko derybos tarp aukšto rango Rusijos ir JAV pareigūnų, tarp jų – ir J. Kushnerio. Buvo kalbama apie JAV investuotojo pritraukimą į dujotiekio „Nord Stream“ projektą, kuris iki Rusijos įsiveržimo į Ukrainą tiekė dujas Vokietijai.
Remiantis minėto leidinio duomenimis, J. Kushneris, verslo plėtrą laiko pagrindiniu taikos atkūrimo elementu. Jis jau aptarė ir kitas pokario idėjas – JAV įmonių investicijas į Rusijos naftos projektus ir titano gamybą.
Kaip teigiama straipsnyje, iš pradžių Rusijos pusė į šiuos JAV pasiūlymus reagavo teigiamai. Tačiau vėliau Rusija pastebimai tapo abejingesnė šiai idėjai. Kaip pabrėžia leidinio šaltiniai, Maskva toliau reikalauja, kad Ukraina atsisakytų savo teritorijų ir mainais į taiką darytų kitas nuolaidas, kurios Kyjivui yra visiškai nepriimtinos, mainais už taiką.
„Buvo gana akivaizdu, kad rusai šiuo metu visiškai nėra nusiteikę sudaryti tokio pobūdžio sandorių“, – cituojamas vienas iš pareigūnų.