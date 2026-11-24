Ekspertai svarsto, gali būti, kad rusai mažiau provokuoja mus, nes žino, kad turime ir rimtą kozirį – Kaliningrado tranzitą. O būtent dėl šios savo teritorijos Kremlius, atrodo, iš tiesų nerimauja.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Naktį į Lenkiją įskrido dronas
Naktį sirenos kaukė ne Ukrainoje, o Lenkijoje. Naktį rusams atakuojant Ukrainos vakarinę dalį, greta pasienio gyvenantys lenkai išgirdo sirenas ir gavo perspėjimus eiti į priedangas.
O štai ir vaizdas prie vieno iš Lenkijos–Ukrainos pasienio punktų Lenkijos pusėje. Dėl pavojaus lenkų pasieniečiai atsitraukė į priedangą, tą siūlė daryti ir vairuotojams:
„Jie sako: ponas, norite evakuotis? Aš sakau, man p****, aš pripratęs. Kaip ir kiti čia stovintys ponai. Punktas uždarytas, o mes sėdime. Beje, pavojus Lenkijoje, įsivaizduojate? Jie pasiekė ir čia.“
O prieš 11 valandą vakaro vienas rusiškas dronas net įskrido į Lenkijos teritoriją. Kaip nurodoma, greičiausiai tai buvo žvalgybinis rusų dronas. Nors buvo duotas nurodymas NATO naikintuvų pilotams jį numušti, tačiau bepilotis lenkų erdvėje neužsibuvo – pasiekęs Chelmo apylinkes, jis apsisuko ir nuskrido atgal į Ukrainą, Lenkijos erdvėje jis išbuvo 9 minutes. Patys lenkai dar nepamiršo ir penktadienį į jų teritoriją įskridusių 3 raketų.
„Akivaizdu, kad tai pavojingas incidentas ir jis atkeliavo iš Rusijos. Ar jis buvo tyčinis, ar ne, tą turės nustatyti tarnybos, aš nespekuliuosiu“, – aiškino NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.
Lenkai įsitikinę, kad jie yra pagrindinis rusų taikinys
Nors į Baltijos šalis dažniausiai įskrenda ukrainietiški dronai, būtent lenkai sulaukia rusiškų dronų ir raketų, ir kur kas dažniau nei Baltijos šalių gyventojai. Neaišku, ar tai tyčinės rusų provokacijos, bet lenkų valdžia dažnai kartoja, kad būtent Lenkija yra pagrindinis rusų taikinys, o ne mažesnės ir silpnesnės Baltijos šalys.
„Lenkija ribojasi su Ukraina, ir todėl tą savo atribuciją, tiesioginę ataką žymiai lengviau yra paslėpti į pilkąją zoną. O pilkosios zonos pagrindai tai yra, kai nėra 100 proc. garantijos, kas įvyko. Kad ir tos 3 raketos įskrido į Lenkiją, vis tiek yra diskusijos, o gal čia netyčia?“ – sakė Pulkininkų asociacijos vadovas Vaidotas Malinionis.
Po penktadienio raketų įskridimo NATO generolai nusprendė į Lenkiją pasiųsti ir papildomą žvalgybinį orlaivį, kurio pagrindinė funkcija – iš anksto pastebėti ir perspėti apie artėjantį pavojų ir jam greičiau pasiruošti.
„Noriu tai pasakyti labai aiškiai: Rusija privalo skubiai liautis su šiomis provokacijomis – su pavojingomis provokacijomis. Lenkija gali kliautis pilnu solidarumu šiuo atveju. Ir jeigu reikės, NATO žinoma, kad gins kiekvieną aljanso teritorijos centimetrą“, – sakė Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas.
Ir nors rusai visus aplinkui gąsdina, tačiau atrodo, kad ir patys yra išsigandę, tai parodė įvykiai Kaliningrade savaitgalį. Paskelbė apie oro pavojų, šaudė oro gynybos priemonėmis į dangų, tačiau, bent jau mūsų valdžios teigimu, niekas jų ten nepuolė.
„Manau, kad tai atspindi tą tokį, kaip pasakyti, tam tikrą paranojos būseną, kuri egzistuoja šiuo metu Kaliningrade nuo pat gegužės mėnesio. Jie įsivaizduoja, kad čia galimai gali būti kažkokia ataka Ukrainos prieš objektus Kaliningrade.“, – „Žinių radijuje“ kalbėjo prezidento patarėjas Deividas Matulionis.
Paaiškino, kodėl Lietuva sulaukia mažiau provokacijų
Nors Lietuvoje ir kitose vakarų šalyse Kaliningradas vaizduojamas kaip didelė grėsmė NATO aljansui, bet iš esmės patys rusai jį supranta kaip savo Achilo kulną – sritis apsupta NATO šalių, neturi sausumos kelio su pagrindine Rusijos dalimi, dėl to jį sunku aprūpinti ir netgi apginti. O kaip ne kartą yra minėję vakarų šalių generolai, kilus karui, Kaliningradas NATO pajėgų būtų nušluotas labai greitai.
„Kariškiai visi kalba, kad ją labai lengva eliminuoti karo metu, izoliuoti nuo Rusijos. Teritorija nėra didelė, visi taikiniai kaip ant delno, turėdama pranašesnę aviaciją, NATO gali labai efektyviai Kaliningrado sritį eliminuoti“, – aiškino V. Malinionis.
Kad Kaliningradas jautrus klausimas, rodo ir pačio Vladimiro Putino gąsdinimai, kad šią teritoriją jis gintų branduoliniu ginklu. Bet gali būti, kad Kremliuje paskaičiuota, jog būtent dėl Kaliningrado ir tranzito, einančio per Lietuvą, geriau daugiau provokuoti lenkus, o ne mus.
„Vienas iš tų tokių veiksnių, dėl ko Lietuvoje mažiau, tai gali būti nenoras prieiti iki tos kritinės ribos, kada mes galime priimt kažkokį sprendimą“, – tikino V. Malinionis.
„Rusai puikiai supranta Kaliningrado srities padėtį, tai yra geografiškai izoliuota sritis, ir todėl tai gana suprantama“, – „Žinių radijuje“ kalbėjo prezidento patarėjas Deividas Matulionis.
Būtent todėl Rusijoje paskelbta, kad Kremlius skirs apie pusę milijardo eurų dviem geležinkelio keltams statyti, kurių užduotis bus sukurti alternatyvų Kaliningrado aprūpinimo maršrutą Baltijos jūra.
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