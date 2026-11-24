Dronas į Lenkijos oro erdvę įskrido naktį iš pirmadienio į antradienį, prieš vidurnaktį.
Žurnalisto turimais duomenimis, Lenkijos oro erdvę pažeidė reaktyvinis dronas. Per puolimą prieš vakarinę Ukrainą jis įskrido į Lenkijos teritoriją, o vėliau grįžo į Ukrainą.
Lenkijos oro erdvėje jis buvo devynias minutes, įskridęs 20 kilometrų į šalies teritoriją
Lenkijos oro erdvę trumpam pažeidė dronas
Anksčiau skelbta, kad Lenkijos oro erdvę trumpam pažeidė Rusijos žvalgybinis dronas, pranešė šaltinis Gynybos ministerijoje.
Pažeidimas įvyko naktį į antradienį per Rusijos ataką prieš Ukrainą.
Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė (DORSZ) vėliau patvirtino incidentą: „Reaguodama į grėsmę, DORSZ dislokavo būtinas oro gynybos pajėgas ir priemones. Karinių radiolokatorių sistemos nuolat sekė objektą visą jo skrydžio trajektoriją. Situacija buvo nuolat stebima, buvo duotas leidimas numušti objektą.“
Dronui pakeitus kursą ir pasukus atgal Ukrainos link, buvo nuspręsta jo nenumušti, siekiant išvengti galimos grėsmės civiliams gyventojams, nurodė DORSZ.
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