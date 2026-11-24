Pareigūnas padėkojo už palaikymą ir paprašė gerbti jo privatumą.
Prabilo vienas iš per šaudynes Krokuvoje sužeistų pareigūnų
J. Kulikas baigė gydymą Šv. Jono Pauliaus II specializuotoje ligoninėje Krokuvoje ir buvo perkeltas į Edmundo Wojtylos Mažosios Lenkijos plaučių ligų ir reabilitacijos ligoninę Jaroszovce, kur jam bus atliekama reabilitacija.
Krokuvos miesto policijos komandos profilyje pasirodė atviras policininko laiškas.
„Gerbiamieji, iš visos širdies noriu padėkoti už visus palaikymo žodžius, gautas žinutes, laiškus, vaikų piešinius, organizuotas aukų rinkimo akcijas ir visus solidarumo bei geranoriškumo gestus. Esu giliai sujaudintas parodyto gerumo gausos. Kiekvienas iš šių gestų man yra nepaprastai svarbus ir suteikia man daug jėgų šiuo sunkiu metu“, – rašė jis.
„Tačiau šiuo metu norėčiau visų pirma sutelkti dėmesį į tai, kas man svarbiausia – į savo pasveikimą ir į mano draugą, patrulį partnerį, kuris vis dar yra ligoninėje. Su viltimi ir nekantrumu laukiu, kol jis vėl atgaus visas jėgas ir galės išeiti iš ligoninės“, – tęsė pareigūnas.
„Taip pat nuoširdžiai prašau gerbti mano, mano šeimos ir man artimų žmonių privatumą. Tai mums visiems nepaprastai sunkus laikotarpis, ir dabar mums labai reikia ramybės bei erdvės, kad galėtume susikoncentruoti į tai, kas iš tiesų svarbu. Todėl prašau suprasti, kad šiuo metu nesu pasirengęs kalbėtis su žiniasklaidos atstovais ar komentuoti įvykusius įvykius“, – pridūrė J. Kulikas.
„Tikiu, kad dar ateis laikas asmeniškai padėkoti už parodytą paramą ir geranoriškumą. Šiandien visų pirma prašau supratimo ir galimybės mums išgyventi šias sunkias akimirkas toli nuo žiniasklaidos dėmesio. Dar kartą dėkoju už kiekvieną gerą žodį, kiekvieną solidarumo gestą ir milžinišką parodytą geranoriškumą“, – apibendrino jis.
Šį mėnesį Lenkijos Krokuvos mieste ginkluotas užpuolikas nušovė šešis žmones ir sužeidė dar 15. Prieš tai žudikas savo namuose, kaip manoma, nušovė savo tėvus bei seseį, kates.
Šis incidentas sukrėtė šalį, kurioje tokio pobūdžio smurtas yra retas.
Žudiką sulaikė du pareigūnai, jie abu buvo sužeisti.
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