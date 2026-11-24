Policijos departamento duomenimis, apie 15.15 val. Klaipėdos rajone, Gindulių kaime, moteris (gim. 1976 m.), tvarkydama mirusio vyro namus, spintoje rado neteisėtai laikomą dujinį pistoletą „Reck Mod. PK 800 cal.“.
Ginklą paėmė policijos pareigūnai.
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
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