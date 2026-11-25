Taigi G. Meloni susiduria su problema, susijusia su Ukraina.
Meloni susidūrė su problema dėl Ukrainos
Atsižvelgiant į tai, kad Italijoje nacionaliniai rinkimai gali įvykti jau šį pavasarį, savaitgalį Kyjivo surengti smūgiai prieš Rusijos karo laivą ir krovininį laivą Libijoje kelia pavojų, kad Romoje gali kilti nepasitenkinimas.
„Jei tai yra Rusijos ir Ukrainos karo tęsinys vos už kelių šimtų kilometrų nuo Italijos, tai kelia nerimą, ypač todėl, kad mes dirbame siekdami Libijos stabilumo“, – sako Italijos užsienio reikalų ministras Antonio Tajani.
Jis pridūrė, kad Roma nebuvo iš anksto informuota apie šį smūgį.
Italijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad A. Tajani antradienį kalbėjosi su savo Ukrainos kolega Andrijumi Sybiha.
„Ministras savo Ukrainos kolegai dar kartą pabrėžė, kaip svarbu Italijai toliau dirbti, kad konfliktas su Rusija neplistų ir į Viduržemio jūros regioną“, – teigiama ministerijos pranešime.
Italijai „būtina gerbti Libijos suverenumą ir toliau dirbti siekiant šalies stabilumo, vienybės ir suverenumo“, priduriama jame.
Kraštutinės dešinės partijos „Lega“ lyderis Matteo Salvini, kuris yra Kremliui palankus G. Meloni vadovaujamos valdančiosios koalicijos mažasis partneris ir priešinasi tolesnei karinei pagalbai Ukrainai, teigė, kad „nebūtų prasmės“, jei karinė parama Ukrainai „galiausiai sukeltų karus ir laivų nuskendimus visame pasaulyje“.
Kyjivas gina savo teisę smogti Rusijos laivams – net ir tiems, kurie stovi Bengazio uoste, esančiame už tūkstančių kilometrų nuo fronto.
Šis klausimas gali tapti tikru galvos skausmu G. Meloni, pastebi minėtas leidinys.
Italija nerimauja dėl Libijos destabilizavimo, bijo, kad jei ši politiškai trapi šalis vėl pasiners į chaosą, o tai gali išprovokuoti migracijos bangą per Viduržemio jūrą.
Vyresnysis politikos ekspertas Europos užsienio reikalų taryboje Arturo Varvelli sako, kad Rusija ir jos sąjungininkai Libijoje galėtų panaudoti migraciją kaip ginklą prieš Italiją.
„Italijai Libija yra svarbiausias užsienio politikos klausimas, nes viskas, kas susiję su Libija, susiję ir su Italija“, – sako centro kairės Demokratų partijos parlamentarė ir Italijos parlamento Užsienio ir Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja Lia Quartapelle.
G. Meloni tvirtas palaikymas Ukrainai ją pastato į konfliktą su dalimi savo koalicijos, taip pat su didele dalimi politinės opozicijos.
Šią vasarą buvęs Italijos ministras pirmininkas Džiuzepė Konte, pagrindinės opozicinės partijos – populistinio „5 žvaigždučių judėjimo“ – lyderis, sukėlė politinę audrą, suabejojęs dėl tolesnės karinės pagalbos Ukrainai, jei kairiojo centro jėgos laimės artėjančius rinkimus.
Kraštutinės dešinės opozicinė partija „Nacionalinė ateitis“, kuriai vadovauja buvęs generolas Roberto Vannacci, taip pat priešinasi karinei pagalbai Ukrainai.
Visuomenė taip pat yra skeptiška. Tarp pagrindinių Vakarų Europos šalių italai mažiausiai linkę remti Ukrainą – šių metų pradžioje atlikta „YouGov“ apklausa parodė, kad tik 32 proc. italų rūpi, ar Ukraina nugalės Rusiją.
„Meloni tai yra sudėtinga situacija“, – sako apklausų specialistas Lorenzo Pregliasco.
„Mes [italai] bijome pasirinkti kurią nors pusę; paprastai vengiame konfliktų ir bet kokio Italijos įsitraukimo į bet kokį konfliktą“, – priduria jis.
Nepaisant visko, Ukraina laikosi savo pozicijos, kad turi teisę pulti Rusijos laivus.
„Ukraina ginasi nuo Rusijos Federacijos ginkluotos agresijos. Mūsų veiksmai yra neatsiejamos teisės į savigyną įgyvendinimas“, – antradienį žurnalistams sakė Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Georhijus Tychyjus.
„Ukraina turi visišką teisę smogti agresoriaus teisėtiems kariniams taikiniams. Tai apima Rusijos karo laivus, karinę įrangą ir išteklius gabenančius krovinius bei tanklaivius, priklausančius „šešėliniam laivynui“, kuris palaiko Rusijos karo mašiną“, – sakė jis.
„Ukraina niekieno neįtraukia į karą, taip pat neperkelia konflikto į kitas vietas“, – pridūrė jis.
G. Meloni gresia dar viena rizika: Ukraina galiausiai atskleis, kad Italija neturi strategijos Libijoje, kaip elgtis su ten esančia Rusija, sako A. Varvelli.
Rusijos karo laivas buvo nuskandintas rytinėje Libijos Bengazio uosto dalyje, kurią kontroliuoja karinis vadas Khalifa Haftar. Jo vadovaujama Libijos nacionalinė armija yra Maskvos sąjungininkė.
„Ukrainiečiai tiesiog atskleidžia reikšmingą Rusijos buvimą Libijoje, kurį sudaro šešios bazės ir nuo 1 000 iki 1 500 karių“, – sako jis.
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