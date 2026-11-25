Zelenskis atkirto Lukašenkai: pasiūlė pasiimti Putiną ir atskristi į Kyjivą
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sureagavo į Baltarusijos lyderio Aliaksandro Lukašenkos kvietimą kartu su juo vykti į Maskvą, skelbia „Ukrainska Pravda“. V. Zelenskis antradienį pakvietė A. Lukašenką su jo kolega Vladimiru Putinu atvykti į Kyjivą.
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Galingų sprogimų serija Rusijoje: dronai atakavo svarbius objektus
Naktį iš antradienio į trečiadienį dronai masiškai atakavo Rusijos naftos objektus Samaroje, Syzranėje ir Novokujbyševske, skelbia „Kanal24“, remdamiesi „Exilenova+“. Fiskuoti dideli gaisrai.
Apie dronų grėsmę pranešta po vidurnakčio. Oro pavojus apėmė visą Samarą, suveikė oro gynyba.
„Rosaviacija“ įvedė Kurumocho oro uosto veiklos apribojimus.
Skelbiama, kad didelę žalą galėjjo patirti Syzranės naftos perdirbimo gamykla. Liudininkai fiksavo dronus, o vėliau nugriaudėjo galingų sprogimų serija. Naftos perdirbimo gamykloje, kuri per metus pagamina daugiau nei 8,5 milijono tonų naftos produktų ir yra pagrindinis degalų tiekėjas rusų kariuomenei, kilo didžiulis gaisras.
Taip pat smogta ir Novokujbyševskio naftos perdirbimo gamyklai, kuri specializuojasi gaminant kurą Rusijos oro ir kosminėms pajėgoms. Gyventojai pranešė apie galingus sprogimus ir gaisrus įmonės.
Sprogimai buvo girdimi ir Kujbyševskio rajone, kur įsikūrusi naftos perdirbimo gamykla.
Dar vienu taikiniu tapo stotis „Samara“. Šis objektas yra didelis naftos perpumpavimo mazgas.